Hasil Timnas Skotlandia vs Timnas Inggris di Laga Uji Coba: The Three Lions Menang 3-1

GLASGOW - Timnas Skotlandia tak bisa berbicara banyak kala menjamu Timnas Inggis di laga uji coba. Bermain di Hampden Park, Glasgow, Rabu (13/9/2023) dini hari WIB, Andy Robertson kalah 1-3 dari The Three Lions.

Phil Foden, Jude Bellingham dan Harry Kane masing-masing menyumbangkan satu gol untuk Timnas Inggris. Sementara satu-satunya gol Skotlandia di laga kali ini merupakan kesalahan dari bek andalan Manchester United, Harry Maguire.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim bermain sengit sejak pertandingan di mulai. Tensi tinggi langsung diperlihatkan para pemain dari kedua kubu.

Timnas Inggris baru bisa membuka keunggulan lewat gol Phil Foden di menit ke-32. Foden memanfaatkan assist rekannya setimnya di Manchester City, Kyle Walker

Berselang beberapa menit kemudian gantian Jude Bellingham yang mencatatkan namanya di papan skor. Andalan baru Real Madrid itu membawa Timnas Inggris unggul 2-0 hingga turun minum.