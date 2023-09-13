Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Italia vs Timnas Ukraina di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Davide Frattesi Jadi Pahlawan Kemenangan Gli Azzurri

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |05:04 WIB
Timnas Italia vs Timnas Ukraina di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Davide Frattesi Jadi Pahlawan Kemenangan Gli Azzurri
Timnas Italia menang 2-1 atas Ukraina di Kualifikasi Piala Eropa 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

MILAN - Timnas Italia meraih hasil positid di Kualifikasi Piala Eropa 2024. Gli Azzurri -julukan Timnas Italia- meraih kemenangan kala menghadapi Timnas Ukraina.

Kedua tim bermain di Stadion San Siro, Milan , Italia pada Rabu (13/9/2021). Sepasang gol dari Davide Frattesi cukup untuk memastikan kemenangan Timnas Italia di laga kali ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Italia bermain dengan tempo cepat di awal pertandingan. Tak butuh waktu lama, gol pembuka Gli Azzurri langsung tercipta di memasuki menit k-12 lewat aksi Davide Frattesi.

Frattesi menjadi bintang di laga ini usai sukses kembali mencatatkan namanya di papanb skor pada menit ke-29. Unggul dua gol membuat pasukan Luciano Spalletti semakin percaya diri.

Namun, Ukraina yang tertinggal sempat memperkecil jarak lewat aksi Yarmolenko pada menit ke-41. Skor 2-1 untuk keunggulan Italia bertahan hingga turun minum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/51/2988714/hasil-timnas-georgia-vs-timnas-yunani-di-playoff-piala-eropa-2024-jvarosnebi-lolos-putaran-final-via-adu-penalti-4-2-JByEJbWvdv.JPG
Hasil Timnas Georgia vs Timnas Yunani di Playoff Piala Eropa 2024: Jvarosnebi Lolos Putaran Final via Adu Penalti 4-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/51/2986613/hasil-timnas-polandia-vs-timnas-estonia-di-playoff-euro-2024-diwarnai-1-kartu-merah-robert-lewandowski-cs-menang-5-1-X0hpTRvHSW.jpg
Hasil Timnas Polandia vs Timnas Estonia di Playoff Euro 2024: Diwarnai 1 Kartu Merah, Robert Lewandowski Cs Menang 5-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/51/2986311/saksikan-aksi-robert-lewandowski-habis-habisan-siap-hadang-pasukan-estonia-di-semifinal-play-off-euro-2024-live-di-inews-6Ap8nBgju6.jpeg
Saksikan Aksi Robert Lewandowski Habis-Habisan Siap Hadang Pasukan Estonia di Semifinal Play-Off EURO 2024 , Live di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/51/2924840/hasil-timnas-gibraltar-vs-belanda-di-kualifikasi-piala-eropa-2024-der-oranje-borong-setengah-lusin-gol-oW9pWxbi2z.jpg
Hasil Timnas Gibraltar vs Belanda di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Der Oranje Borong Setengah Lusin Gol
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/27/11/1660587/hasil-piala-aff-futsal-u16-indonesia-lolos-final-usai-tahan-imbang-thailand-33-ciu.webp
Hasil Piala AFF Futsal U-16: Indonesia Lolos Final usai Tahan Imbang Thailand 3-3
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/11/02/Reuters_Jurgen_Klopp.JPG
Jurgen Klopp Cocok Latih Timnas Inggris, Ini Alasannya!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement