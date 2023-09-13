Timnas Italia vs Timnas Ukraina di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Davide Frattesi Jadi Pahlawan Kemenangan Gli Azzurri

Timnas Italia menang 2-1 atas Ukraina di Kualifikasi Piala Eropa 2024 (Foto: Reuters)

MILAN - Timnas Italia meraih hasil positid di Kualifikasi Piala Eropa 2024. Gli Azzurri -julukan Timnas Italia- meraih kemenangan kala menghadapi Timnas Ukraina.

Kedua tim bermain di Stadion San Siro, Milan , Italia pada Rabu (13/9/2021). Sepasang gol dari Davide Frattesi cukup untuk memastikan kemenangan Timnas Italia di laga kali ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Italia bermain dengan tempo cepat di awal pertandingan. Tak butuh waktu lama, gol pembuka Gli Azzurri langsung tercipta di memasuki menit k-12 lewat aksi Davide Frattesi.

Frattesi menjadi bintang di laga ini usai sukses kembali mencatatkan namanya di papanb skor pada menit ke-29. Unggul dua gol membuat pasukan Luciano Spalletti semakin percaya diri.

Namun, Ukraina yang tertinggal sempat memperkecil jarak lewat aksi Yarmolenko pada menit ke-41. Skor 2-1 untuk keunggulan Italia bertahan hingga turun minum.