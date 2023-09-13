Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Spanyol vs Timnas Siprus di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Tim Matador Pesta Gol 6-0

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |04:39 WIB
Hasil Timnas Spanyol vs Timnas Siprus di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Tim Matador Pesta Gol 6-0
Timnas Spanyol U-23 menang telak 6-0 atas Siprus di Kualifikasi Piala Eropa 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

GRANADA - Timnas Spanyol berpesta gol ke gawang Siprus pada Kualifikasi Piala Eropa 2024. Bermain di Nuevo Los Carmenes, Rabu (13/9/2023) dini hari WIB, Tim Matador menang enam gol tanpa balas di laga tersebut.

Timnas Spanyol tampil dominan sejak awal. Hasilnya, dua gol Ferran Torres dan sebiji gol dari Gavim, Mikel Merino, Joselu serta Alex Albaena memastikan kemenangan pasukan Luis de La Fuente.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Alvaro Morata dan rekan-rekan memulai laga dengan penuh percaya diri. Mereka menujukkan permainn apik lewat penguasaan bola yang menjadi ciri khas dari permainan tim matador.

Gol Gavi di menit ke-18 dan gol Mikel Merino di menit ke-33 membuat Siprus sulit bergerak. Morata sempat mencetak gol juga di menit ke-39, tapi dianulir wasit karena offside. Skor 2-0 pun menutup 45 menit pertama.

