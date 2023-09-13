Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Produktif di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Shin Tae-yong: Semua Pemain Harus Bisa Cetak Gol

Romensy August , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |02:29 WIB
Timnas Indonesia U-23 Produktif di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Shin Tae-yong: Semua Pemain Harus Bisa Cetak Gol
Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO - Timnas Indonesia U-23 berhasil mencetak 11 gol di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Hebatnya lagi, gol-gol itu dicetak oleh pemain dengan posisi yang berbeda.

Melawan Taiwan U-23 pada laga perdana, 9 September 2023, Garuda Muda menang dengan skor 9-0. Kemudian Marselino Ferdinan dan rekan-rekan kembali melanjutkan tren positif dengan mengalahkan Turkmenistan U-23 2-0 pada Selasa (12/09/2023) malam WIB.

Dari dua pertandingan itu, Total ada sembilan pemain Timnas Indonesia U-23 yang mencatatkan nama mereka di papan skor. Mereka adalah Marselino Ferdinand, Ramadhan Sananta, Rafael Sturick, Witan Sulaeman, Ilham Rio, Elkan Baggott, Hokky Caraka, Pratama Arhan dan Ivar Jenner.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-Yong saat dimintai tanggapan mengungkapkan, dirinya tidak pernah memberikan instruksi bahwa pemain yang harus mencetak gol adalah striker. Instruksi itu diberikan baik saat sebelum menghadapi Taiwan U-23 atau pun Turkmenistan U-23.

"Jadi selain kiper siapapun bisa mencetak gol. Saya selalu tegaskan agar fokus supaya pemain bisa cetak gol," katanya dalam jumpa press setelah pertandingan melawan Turkmenistan U-23 di Stadion Manahan Solo, Selasa (12/09/2023).

Laga melawan Turkmenistan U-23 juga menjadi laga bersejarah bagi Ivar Jenner. Pemain asal FC Utrecht itu berhasil mencetak gol perdananya untuk Timnas U-23 saat melawan Turkmenistan U-23. Golnya pada menit ke 40 berhasil membuat Indonesia menang 2-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita bola lainnya
