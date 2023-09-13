Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pratama Arhan Gacor di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Efek Setelah Menikah?

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |02:11 WIB
Pratama Arhan Gacor di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Efek Setelah Menikah?
Pratama Arhan mencetak dua gol untuk Timnas Indonesia U-23 sepanjang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO -  Pratama Arhan tampil gemilang bersama Timnas Indonesia U-23 di babak kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Performa apiknya di situ bertepatan dengan momen setelah dirinya menikah.

Sebagaimana diketahui, Arhan baru saja menikahi Azizah Salsha pada 20 Agustus 202 lalu. Setelah momen tersebut, dirinya menunjukkan performa apik selama membela Timnas Indonesia U-23 di babak kualifikasi Piala Asia U-23.

Dalam dua penampilannya di babak Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Arhan mencatatkan dua gol. Dia berhasil mencetak gol pada semua pertandingan yang dilakoninya saat menghadapi Taiwan dan Turkmenistan.

Salah satu hal yang menjadi sorotan ialah selebrasi yang dilakukannya tiap mencetak gol dalam dua pertandingan tersebut. Dia terlihat mendedikasikan gol tersebut untuk sang istri yang baru saja dipinangnya bulan lalu.

Pada pertandingan melawan Taiwan, setelah mencetak gol, dirinya membentuk jarinya menjadi huruf 'A' yang merupakan inisial dari sang istri. Pada pertandingan kedua melawan Turkmenistan, lagi-lagi dirinya berhasil mencetak gol.

Halaman:
1 2
      
