HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Ikut Soroti Lolosnya Timnas Indonesia U-23 ke Piala Asia U-23 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |01:09 WIB
Media Vietnam Ikut Soroti Lolosnya Timnas Indonesia U-23 ke Piala Asia U-23 2024
Timnas Indonesia U-23 menang 2-0 atas Timnas Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
SOLO - Keberhasilan Timnas Indonesia U-23 lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 juga menjadi sorotan media asing. Salah satunya media Vietnam, The Thao 247 yang juga memberitakan kabar bagus tersebut.

Bermain di Stadion Manahan, Solo, Selasa (12/9/2023) malam WIB, Timnas Indonesia U-23 menang meyakinkan dengan skor akhir 2-0. Masing-masing satu gol dari Ivar Jenner dan Pratama Arhan cukup untuk memastikan kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Turkmenistan U-23.

Hasil ini memastikan Skuad Garuda Muda lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Timnas Indonesia U-23 melaju ke putaran final usai menyegel status juara Grup K.

"Indonesia U23 pertama kali mengikuti putaran final Piala Asia U23 setelah mengalahkan Turkmenistan U23 di laga final penyisihan grup. Benar-benar hasil di luar dugaan karena pelatih Shin Tae-yong dan timnya sebenarnya hanya butuh 1 hasil imbang," tulis The Thao, Selasa (12/9/2023).

Ya, Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- baru saja mencatatkan sejarah dengan menembus putaran final Piala Asia U-23 2024. Gelaran Piala Asia U-23 2024 sendiri akan digelar di Qatar, tahun depan.

