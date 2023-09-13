Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Piala Asia U-23 2924, Shin Tae-Yong Khawatirkan Izin Pemain

SOLO - Timnas Indonesia U-23 lolos ke putaran final Piala Asia U-232024 setelah menang atas Turkmenistan U-23 di Stadion Manahan Solo, Selasa (12/09/2023) malam WIB. Berbicara target ke depan, pelatih Shin Tae-Yong justru mengkhawatirkan soal izin pemain dari klub masing-masing.

Timnas Indonesia U-23 memastikan diri ke putaran final Piala Asia U-23 usai menang meyakinkan 2-0 atas Turkmenistan U-23. Dua gol Indonesia dicetak oleh Ivar Jenner menit ke 40 dan Pratama Arhan pada menit injury time babak kedua. Hasil tersebut membuat Timnas asuhan Shin Tae-Yong itu memuncaki klasemen Grup K dengan poin 6 serta dan unggul selisih 10 gol.

Shin Tae-Yong saat diwawancarai mengucapkan selamat kepada seluruh pemain atas kemenangan ini. Menurutnya semua pemain sudah mempersiapkan hari ini dengan baik.

"Secara keseluruhan pertandingan sangat baik. Sayangnya beberapa peluang gagal dimanfaatkan para pemain," katanya usai pertandingan.

Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, Squad Garuda Muda akan mampu bersaing di Piala Asia U-23 2024 Qatar. Namun demikian, ia menyebut masih ada sedikit permalasahan mengingat sejumlah pemain seperti Pratama Arhan, Elkan Baggott dan Rafael Struick agak sulit mendapatkan izin dari klubnya.