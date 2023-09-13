Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Piala Asia U-23 2924, Shin Tae-Yong Khawatirkan Izin Pemain

Romensy August , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |00:07 WIB
Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Piala Asia U-23 2924, Shin Tae-Yong Khawatirkan Izin Pemain
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong (Foto:R.August)
A
A
A

SOLO - Timnas Indonesia U-23 lolos ke putaran final Piala Asia U-232024 setelah menang atas Turkmenistan U-23 di Stadion Manahan Solo, Selasa (12/09/2023) malam WIB. Berbicara target ke depan, pelatih Shin Tae-Yong justru mengkhawatirkan soal izin pemain dari klub masing-masing.

Timnas Indonesia U-23 memastikan diri ke putaran final Piala Asia U-23 usai menang meyakinkan 2-0 atas Turkmenistan U-23. Dua gol Indonesia dicetak oleh Ivar Jenner menit ke 40 dan Pratama Arhan pada menit injury time babak kedua. Hasil tersebut membuat Timnas asuhan Shin Tae-Yong itu memuncaki klasemen Grup K dengan poin 6 serta dan unggul selisih 10 gol.

Shin Tae-Yong saat diwawancarai mengucapkan selamat kepada seluruh pemain atas kemenangan ini. Menurutnya semua pemain sudah mempersiapkan hari ini dengan baik.

"Secara keseluruhan pertandingan sangat baik. Sayangnya beberapa peluang gagal dimanfaatkan para pemain," katanya usai pertandingan.

Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, Squad Garuda Muda akan mampu bersaing di Piala Asia U-23 2024 Qatar. Namun demikian, ia menyebut masih ada sedikit permalasahan mengingat sejumlah pemain seperti Pratama Arhan, Elkan Baggott dan Rafael Struick agak sulit mendapatkan izin dari klubnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/27/11/1660505/john-herdman-tinggal-tunggu-waktu-jadi-pelatih-timnas-indonesia-pengamat-wajib-didukung-xrw.webp
John Herdman Tinggal Tunggu Waktu Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Pengamat: Wajib Didukung
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/16/pelatih_borneo_fc_fabio_lefundes.jpg
Dibilang Habis Bensin, Fabio Lefundes Membantah! Borneo FC Pasang Target Juara Paruh Musim
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement