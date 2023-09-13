Massimiliano Allegri Dibuat Pusing Tujuh Keliling karena Ini Jelang Juventus vs Lazio di Liga Italia 2023-2024

PELATIH Juventus, Massimiliano Allegri, dibuat pusing tujuh keliling jelang menghadapi Lazio di Liga Italia 2023-2024. Pasalnya, Bianconeri memiliki skuad yang pincang setelah sejumlah pemain andalannya harus absen pada pertandingan tersebut.

Akhir pekan ini, Juventus akan menghadapi ujian terberat saat menjamu Biancocelesti di pekan keempat Liga Italia 2023-2024. Sesuai jadwal, laga big match tersebut bakal digelar di Stadion Allianz pada Sabtu, 16 September 2023 pukul 20.00 WIB.

Saat ini, Juventus masih berada di posisi 3 pada klasemen sementara Liga Italia 2023-2024 dengan mengumpulkan tujuh poin dari tiga pertandingan. Namun, Bianconeri belum pernah menghadapi tim papan atas di tiga laga sebelumnya.

Kini, Massimiliano Allegri harus menghadapi beberapa dilema sebelum melawan tim kuat Lazio karena sebagian besar pemainnya menjalani jeda internasional bersama negaranya masing-masing. Menurut Juvefc, pelatih asal Italia itu pun pusing tujuh keliling dan harus berputar otak memaksimalkan skuad seadanya.

"Dari Chiesa hingga Danilo: Allegri menghadapi beberapa sakit kepala menjelang pertandingan melawan Lazio," tulis Juvefc dalam laporannya, dikutip Rabu (13/9/2023).

Sebagai informasi, pemain andalan Juventus, Paul Pogba, dipastikan akan absen setelah dinyatakan positif menggunakan doping. Pemain asal Prancis itu sekarang menjalani skorsing untuk berjaga-jaga menunggu penyelidikan lebih lanjut.

Sementara menurut jurnalis TuttoJuve, Massimo Pavan, absennya Paul Pogba bukan satu-satunya masalah bagi Massimiliano Allegri di skuad Juventus. Sebab, Federico Chiesa harus mengalami cedera ringan saat berlatih bersama Timnas Italia yang menyebabkan dia kembali terlalu dini ke Turin.