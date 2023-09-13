Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Kisah Kocak Jurgen Klopp dan Pakaian Dalam Cristiano Ronaldo di Final Liga Champions 2018

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |18:00 WIB
Kisah Kocak Jurgen Klopp dan Pakaian Dalam Cristiano Ronaldo di Final Liga Champions 2018
Jurgen Klopp memakai celana dalam bermerk Cristiano Ronaldo di final Liga Champions 2018 (Foto: REUTERS)
KISAH kocak Jurgen Klopp dan pakaian dalam Cristiano Ronaldo di Final Liga Champions 2018 menarik untuk untuk diulas. Pasalnya, nama Klopp tengah menjadi perbincangan hangat belakangan ini.

Juru taktik milik Liverpool itu dikaitkan dengan tim nasional Jerman. Hal ini terjadi lantaran federasi sepakbola Jerman (DFB) resmi memecat Hansi Flick dari kursi kepelatihan Timnas Jerman setelah dipermalukan Jepang dengan skor 4-1.

Jurgen Klopp

Munculnya nama Klopp yang bakal menggantikan Hansi Flick tentu bukan tanpa dasar. Sejak menangani The Reds – julukan Liverpool – pada 2015 silam, Jurgen Klopp telah mempersembahkan setidaknya 7 trofi, termasuk Liga Inggris dan juga Liga Champions.

Selain filosofi permainan yang baik untuk membawa tim juara, Jurgen Klopp juga dikenal sangat pandai memotivasi pemain. Pria kelahiran Stuttgart, 16 Juni 1967 itu tidak ragu untuk bertingkah konyol hanya untuk meredakan ketegangan dan memotivasi pemainnya.

Salah satu momen itu terlihat di final Liga Champions 2018 lalu. Kala itu, Klopp bersama Liverpool sukses menembus final untuk menantang Real Madrid yang masih diperkuat Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, hingga Gareth Bale.

Menghadapi raksasa Liga Champions, para punggawa Liverpool jelas sangat tegang. Namun di ruang ganti sebelum pertandingan, Jurgen Klopp dengan begitu percaya diri muncul ke hadapan para pemain dengan mengenakan celana boxer dengan merk CR7, yang merupakan bisnis kepunyaan Cristiano Ronaldo.

Namun uniknya, hal itu terbukti ampuh. Salah satu punggawa Liverpool kala itu, Georginio Wijnaldum sempat menceritakan bagaimana reaksi di ruang ganti melihat aksi konyol Klopp itu.

Halaman:
1 2
      
