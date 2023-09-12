Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2024, Rizky Ridho: Harus Lebih Fokus Lagi!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |23:04 WIB
Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2024, Rizky Ridho: Harus Lebih Fokus Lagi!
Skuad Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)




SOLO – Timnas Indonesia U-23 berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 usai menang atas Turkmenistan U-23 di matchday terakhir Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Penggawa Garuda Muda. Rizky Ridho mengatakan ia dan rekan-rekan akan lebih fokus lagi karena tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut.

Timnas Indonesia U-23 menang meyakinkan atas Turkmenistan dengan skor 2-0 di Stadion Manahan, Solo, Selasa (12/9/2023) 19.00 WIB. Adapun dua gol kemenangan Skuad Garuda Muda dicetak oleh Ivar Jenner (40’) dan ditutup oleh Arhan di penghujung pertandingan atau tepatnya di menit 90+3.

Hasil kemenangan ini sekaligus mengantarkan Skuad Garuda Muda lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 yang akan berlangsung di Qatar. Timnas Indonesia U-23 lolos sebagai juara Grup K setelah mengoleksi poin sempurna yakni enam poin karena menyapu bersih dua pertandingan dengan hasil kemenangan.

Usai laga, Rizky Ridho mengucapkan rasa syukurnya karena bisa membawa Timnas Indonesia U-23 lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu menegaskan bahwa para pemain akan lebih fokus lagi menatap laga yang ada mengingat persaingan juga akan semakin ketat.

“Ya, Alhamdulillah teman-teman menampilkan yang terbaik dan kami meraih hasil terbaik,” kata Rizky Ridho usai pertandingan, Selasa (12/9/2023).

