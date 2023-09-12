Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nonton Langsung Timnas Indonesia U-23 Kalahkan Timnas Turkmenistan U-23, Jokowi: Ini Hadiah Ultah untuk Pak Erick Thohir

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |22:34 WIB
Nonton Langsung Timnas Indonesia U-23 Kalahkan Timnas Turkmenistan U-23, Jokowi: Ini Hadiah Ultah untuk Pak Erick Thohir
Presiden Jokowi dan Ketum PSSI, Erick Thohir menyaksikan langsung laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut menyaksikan momen bersejarah Timnas Indonesia U-23 lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Beserta keluarga, Jokowi nonton langsung kemenangan Garuda Muda atas Timnas Turkmenistan U-23.

Diketahui, Timnas Indonesia U-23 berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 usai menekuk Turkmenistan 2-0 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Manahan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah pada Selasa malam, 12 September 2023.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa ia sengaja datang untuk memberikan dukungan secara langsung kepada penggawa Garuda Muda. Menurut Presiden, kemenangan timnas U-23 juga bersejarah karena untuk pertama kalinya berhasil mengalahkan Turkmenistan sejak 2012.

"Saya datang bersama Pak Ketua PSSI, Pak Erick Thohir, untuk memberikan dukungan laga pada malam hari ini antara U-23 kita, timnas kita dengan Turkmenistan dan laganya saya lihat sangat keras, saling menyerang, dan sudah kita ketahui hasilnya 2-0. Ini sejarah karena saya diberi tahu tadi ejak 2012 sampai sekarang kita belum pernah menang dengan Turkmenistan. Saya kira ini hadiah ulang tahunnya Pak Erick," ujar Presiden seusai pertandingan.

Presiden Jokowi pun mengapresiasi penampilan para pemain. Menurutnya, kerja sama apik antarlini Timnas Indonesia U-23 berjalan dengan sangat baik di laga melawan Timnas Turkmenistan U-23 tadi.

"Saya kira tadi kita melihat semua lini saling mendukung dengan baik. Depan baik, tengahnya baik, belakangnya baik, saya kira itu yang kerja samanya saya lihat sudah saling ngerti dan semua bermain baik," kata Jokowi.

