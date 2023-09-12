Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Piala Asia U-23 2024, Ketum PSSI Erick Thohir: Alhamdulillah

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |22:23 WIB
Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Piala Asia U-23 2024, Ketum PSSI Erick Thohir: Alhamdulillah
Ketum PSSI, Erick Thohir bersama Presiden Jokowi di laga Timnas Indonesia U-23 vs Turkmenistan U-23. (Foto: Raka Novianto/MPI)
A
A
A

SOLO – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir merasa bangga atas perjuangan Timnas Indonesia U-23 yang baru saja lolos ke Piala Asia U-23 2024. Ia merasa sangat bersyukur dan berterima kasih terhadap para pemain, pelatih, dan staf karena berjuang keras untuk bisa bermain baik di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 tersebut.

Ya, Timnas Indonesia U-23 memastikan diri bakal tampil di Qatar tahun depan usai menjuarai Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Kepastian menguasai posisi puncak itu didapatkan usai Garuda Muda memastikan kemenangan 2-0 atas Turkmenistan di Stadion Manaham, Solo pada Selasa (12/9/2023) malam WIB.

Dua gol kemenangan Timnas Indonesia U-23 dicetak oleh Ivar Jenner dan Pratama Arhan. Hasil ini membuat skuad asuhan Shin Tae-yong melenggang mulus lantaran menjadi pemuncak klasemen Grup K dengan raihan enam poin dan selisih gol 10-0.

Ketum PSSI, Erick Thohir bersyukur Marselino dan kawan-kawan dapat memberikan hasil terbaik bagi Indonesia. Apalagi bagi Timnas Indonesia U-23, itu menjadi pertama kalinya mereka lolos ke ajang Piala Asia U-23.

Erick Thohir

"Alhamdulillah, kita lolos Piala Asia U-23 untuk pertama kali sepanjang sejarah. Ini bukti kalau kita bisa," ujar Erick selepas pertandingan, Selasa (12/9/2023).

Erick mengapresiasi perjuangan Garuda Muda yang tampil begitu tenang dan tidak terpancing provokasi lawan.

"Selamat kepada seluruh pemain, pelatih, dan official, kalian layak mendapatkannya setelah berjuang begitu keras, baik dalam latihan maupun pertandingan," ucap Erick.

