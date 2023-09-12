Pemain Timnas Indonesia U-23 Pratama Arhan Persembahkan Gol ke Gawang Timnas Turkmenistan U-23 untuk sang Istri Azizah, Langsung Jadi Sorotan!

SOLO – Gol Pratama Arhan di menit-menit akhir sekaligus mengunci kemenangan 2-0 Timnas Indonesia U-23 atas Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Menariknya, selebrasi yang dilakukan Arhan langsung ramai menjadi sorotan di dunia maya.

Kemenangan meyakinkan Timnas Indonesia U-23 atas Turkmenistan U-23 terjadi di Stadion Manahan, Solo, Selasa (12/9/2023) 19.00 WIB. Adapun dua gol kemenangan Skuad Garuda Muda dicetak oleh Ivar Jenner (40’) dan ditutup oleh Arhan di penghujung pertandingan atau tepatnya di menit 90+3.

Momen menarik pun tercipta ketika Arhan melakukan selebrasi usai menjebol gawang Turkmenistan U-23. Pasalnya, pemain Tokyo Verdy itu melakukan selebrasi dengan mengangkat jersey yang dikenakan yang menunjukkan kaos dalam bertuliskan nama istri tercintanya, Azizah, dan tanggal pernikahan mereka yakni pada 20 Agustus 2023.

Sontak selebrasi itu langsung mencuri perhatian khususnya para netizen di jagat dunia maya. Mayoritas dari mereka mengaku baper dengan selebrasi Arhan yang menunjukkan ‘kebucinannya’ itu kepada sang istri tercinta.

“AAA GEMES BANGET,” tulis akun @byut**** dalam kolom komentar instagram Timnas Indonesia, Selasa (12/9/2023).

“Woi plis bucin banget,” tulis @aaku.tas****

“Mau nangis di pojokan boleh ga?,” tulis @eyis****