Cetak Sejarah, Shin Tae-yong Sukses Antarkan 3 Skuad Timnas Indonesia ke Piala Asia

SOLO - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong baru saja mencetak sejarah baru yang luar biasa usai mengantarkan Tim U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024. Pasalnya pelatih asal Korea Selatan itu sukses membawa tiga skuad Timnas Indonesia (senior, U-23, dan U-20) lolos ke putaran final Piala Asia.

Ya, Timnas Indonesia U-23 baru saja resmi memastikan diri tampil di Piala Asia U-23 2024 setelah sukses melewati babak kualifikasi. Kemenangan 2-0 atas Turkmenistan U-23 yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Selasa (12/9/2023) malam WIB memastikan Garuda Muda mendapatkan tiket ke putaran final yang akan digelar di Qatar tahun depan.

Kemenangan 2-0 atas Turkmenistan U-23 membuat Timnas Indonesia U-23 finis sebagai juara Grup K babak kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Mereka menyapu bersih fase grup setelah pada pertandingan pertama juga sukses melibas Taiwan dengan skor telak 9-0.

Sebelumnya, Shin Tae Yong terlebih dahulu berhasil membawa Timnas Indonesia senior tampil di Piala Asia setelah melalui babak kualifikasi yang panjang. Finis sebagai runner-up Grup A dengan total enam poin pada babak ketiga kualifikasi membuat Skuad Garuda kembali tampil di ajang se-Asia setelah sekian lama absen.

Terakhir kali Timnas Indonesia senior turut serta di Piala Asia ialah pada tahun 2007. Penantian 16 tahun itu akhirnya berakhir melalui tangan dingin juru taktik asal Korea Selatan tersebut.