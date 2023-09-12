Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kalahkan Shin Tae-yong, Marselino Ferdinan Jadi Pemain Pertama yang Loloskan Timnas Indonesia ke 4 Piala Asia Berbeda!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |22:01 WIB
Kalahkan Shin Tae-yong, Marselino Ferdinan Jadi Pemain Pertama yang Loloskan Timnas Indonesia ke 4 Piala Asia Berbeda!
Marselino Ferdinan bawa 4 Timnas Indonesia ke Piala Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong menjadi sorotan karena menjadi pelatih pertama yang meloloskan tiga kelompok Timnas Indonesia ke Piala Asia (U-20, U-23 dan senior). Namun, sejatinya ada yang lebih hebat ketimbang Shin Tae-yong, yakni Marselino Ferdinan.

Marselino Ferdinan tercatat sebagai pemain pertama yang meloloskan empat kelompok Timnas Indonesia ke Piala Asia! Momen pertama tersaji di Kualifikasi Piala Asia U-16 2020 yang berlangsung di Stadion Madya, Jakarta.

Marselino Ferdinan

(Penampakan Marselino Ferdinan di Kualifikasi Piala Asia U-16 2020 pada 2019)

Saat itu, Timnas Indonesia U-16 yang diperkuat Marselino Ferdinan, tergabung di Grup G bersama China, Filipina, Brunei dan Kepulauan Mariana Utara. Timnas Indonesia U-16 menang 4-0 atas Filipina, menghajar Kepulauan Mariana Utara 15-1, mempermalukan Brunei 8-0 dan bermain 0-0 kontra China.

Hasil itu membuat Timnas Indonesia U-16 finis sebagai runner-up Grup G, di bawah China. Timnas Indonesia U-16 lolos ke Piala Asia U-16 2020 menyandang status runner-up terbaik, bersama Yaman, Uzbekistan dan Yaman. Satu lagi, Marselino Ferdinan tampil moncer di kualifikasi dengan koleksi tujuh gol, hanya terpaut satu bola dari top skor kualifikasi.

Sayangnya, Piala Asia U-16 2020 batal digelar karena Covid-19. Setelah itu, Marselino Ferdinan membantu Timnas Indonesia senior lolos ke Piala Asia 2023.

Tampil di babak ketiga Grup A Kualifikasi Piala Asia 2023, Timnas Indonesia tergabung bersama Kuwait, Nepal dan Yordania. Setelah menang 2-1 atas Kuwait. Timnas Indonesia tumbang 0-1 dari Yordania.

Halaman:
1 2
      
