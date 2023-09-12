Timnas Indonesia U-23 ke Putaran Final Piala Asia U-23 2024, Erick Thohir: Pertahankan Tradisi Kemenangan di Qatar!

SOLO - Timnas Indonesia U-23 baru saja mencatat sejarah dengan lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Sejarah ini dipastikan usai Garuda Muda menang 2-0 atas Turkmenistan U-23 laga terakhir Grup G.

Hasil ini sekaligus mengantarkan Timnas Indonesia U-23 ke putaran Final Piala Asia U-23 2024. Ajang tersebut dijadwalkan akan berlangsung di Qatar pada 2024 mendatang.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif kelolosan Indonesia. Menurut Erick, mental dan tradisi menang harus menjadi kultur yang tak boleh luntur. "Alhamdulillah tradisi kemenangan timnas U-23 berlanjut. Setelah emas SEA Games 2023, finalis AFF U-23, tren positif berlanjut di kualifikasi Piala AFC U-23. Mari kita pertahankan mental dan tradisi menang di Qatar!" ujar Erick dalam keterangannya , Selasa (12/09/2023).

Erick mengatakan bahwa misi sesungguhnya timnas U-23 ada di Qatar pada 2024. Dengan persiapan matang, kata Erick, timnas bisa menatap peluang bermain di Olimpiade. Syaratnya timnas mesti melaju hingga babak semifinal. "Tidak ada yang tak mungkin dalam sepak bola. Memang perjuangan di Qatar tidak mudah. Namun dengan mental pemenang yang tidak mau menyerah, tradisi kemenangan ini bisa kita lanjutkan untuk menembus Olimpiade Paris 2024," ujar Erick.

Erick menegaskan bahwa untuk mencapai target optimal di Qatar, timnas U-23 Indonesia mesti fokus. Erick pun meminta pemain tidak puas dengan sekadar lolos ke Piala Asia U-23. "Mental pemenang ini yang mesti dipertahankan siapapun lawannya. Hari ini mungkin Turkmenistan, besok di Qatar mental yang sama mesti kita pertahankan, tak peduli lawannya Jepang atau Korea Selatan," tegas Erick.