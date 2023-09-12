Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Vietnam U-23 vs Timnas Singapura U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Golden Star Warriors Ditahan 2-2

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |21:33 WIB
Hasil Timnas Vietnam U-23 vs Timnas Singapura U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: <i>Golden Star Warriors</i> Ditahan 2-2
Suasana laga Timnas Vietnam U-23 vs Singapura U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFC)
A
A
A

VIET TRI – Tim Nasional (Timnas) Vietnam U-23 gagal menutup Grup C Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dengan hasil sempurna lantaran ditahan Singapura 2-2 di laga pamungkas, pada Selasa (12/9/2023) malam WIB. Bermain di hadapan pendukung sendiri, yakni di Stadion Viet Tri, Golden Star Warriors muda tak bisa memetik poin penuh.

Seperti yang diketahui, sejatinya Vietnam U-23 sudah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 pada 9 September 2023 kemarin. Hal tersebut berkat kemenangan 6-0 atas Guam U-23 dan 1-0 atas Yaman U-23.

Hasil pada laga lainnya di matchday pertama dan kedua Grup C juga ikut mempengaruhi Vietnam U-23 bisa lolos lebih cepat. Bahkan Vietnam U-23 menjadi tim pertama selain tuan rumah Qatar yang memastikan diri tampil dalam turnamen Piala Asia U-23 2024 tersebut.

Timnas Vietnam U-23 vs Timnas Singapura U-23

Fakta tersebut tampaknya membuat Timnas Vietnam U-23 bermain lebih santai saat menjamu Singapura di laga terakhir Grup C. Padahal, bagi Singapura U-23 laga tersebut teramat penting karena berpotensi memberikan mereka peluang finis di peringkat kedua.

Tak heran jika Timnas Singapura U-23 bermain maksimal. Singapura mampu menggagalkan dua kali keunggulan Vietnam U-23.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/27/11/1660505/john-herdman-tinggal-tunggu-waktu-jadi-pelatih-timnas-indonesia-pengamat-wajib-didukung-xrw.webp
John Herdman Tinggal Tunggu Waktu Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Pengamat: Wajib Didukung
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/27/persik_kediri.jpg
Sengit! Persik Kediri Menang Tipis atas Persis Solo di Super League 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement