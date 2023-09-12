Hasil Timnas Vietnam U-23 vs Timnas Singapura U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Golden Star Warriors Ditahan 2-2

VIET TRI – Tim Nasional (Timnas) Vietnam U-23 gagal menutup Grup C Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dengan hasil sempurna lantaran ditahan Singapura 2-2 di laga pamungkas, pada Selasa (12/9/2023) malam WIB. Bermain di hadapan pendukung sendiri, yakni di Stadion Viet Tri, Golden Star Warriors muda tak bisa memetik poin penuh.

Seperti yang diketahui, sejatinya Vietnam U-23 sudah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 pada 9 September 2023 kemarin. Hal tersebut berkat kemenangan 6-0 atas Guam U-23 dan 1-0 atas Yaman U-23.

Hasil pada laga lainnya di matchday pertama dan kedua Grup C juga ikut mempengaruhi Vietnam U-23 bisa lolos lebih cepat. Bahkan Vietnam U-23 menjadi tim pertama selain tuan rumah Qatar yang memastikan diri tampil dalam turnamen Piala Asia U-23 2024 tersebut.

Fakta tersebut tampaknya membuat Timnas Vietnam U-23 bermain lebih santai saat menjamu Singapura di laga terakhir Grup C. Padahal, bagi Singapura U-23 laga tersebut teramat penting karena berpotensi memberikan mereka peluang finis di peringkat kedua.

Tak heran jika Timnas Singapura U-23 bermain maksimal. Singapura mampu menggagalkan dua kali keunggulan Vietnam U-23.