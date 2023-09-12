Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Presiden Jokowi Kegirangan Lihat Pratama Arhan Pastikan Kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Timnas Turkmenistan U-23

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |21:21 WIB
Momen Presiden Jokowi Kegirangan Lihat Pratama Arhan Pastikan Kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Timnas Turkmenistan U-23
Pratama Arhan memastikan kemenangan 2-0 Timnas Indonesia U-23 atas Timnas Turkmenistan U-23 (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia U-23 kontra Turkmenistan U-23 di matchday terakhir Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Jokowi terlihat sangat senang kala Pratama Arhan memantapkan kemenangan Skuad Garuda Muda dengan skor akhir 2-0.

Timnas Indonesia U-23 menang meyakinkan atas Turkmenistan U-23 dengan skor 2-0. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (12/9/2023) 19.00 WIB. Dua gol kemenangan Skuad Garuda Muda dicetak oleh Ivar Jenner (40’) dan ditutup oleh Arhan di penghujung pertandingan atau tepatnya di menit 90+3.

Saat pemain Tokyo Verdy itu mencetak gol, terlihat Jokowi sangat senang dan melakukan selebrasi. Saking senangnya, orang nomor satu di Indonesia itu hingga berdiri dari kursinya.

Jokowi terlihat melayangkan dua jari yang artinya Timnas Indonesia U-23 menang dengan skor 2-0. Sebelumnya, di gol pertama yang dicetak Ivar Jenner, Jokowi juga turut melakukan selebrasinya.

Pada pertandingan tersebut, Jokowi hadir tidak sendirian. Terpantau, dia ditemani oleh istri tercinta, Gibran Rakabuming yang merupakan anaknya sekaligus Walikota Solo, dan cucu tercintanya Jan Ethes. Tak ketinggalan juga ada sosok Ketum PSSI, Erick Thohir yang turut hadir menemani Jokowi di tribun VIP.

Terlepas dari momen bahagia Jokowi, kemenangan ini sangat spesial bagi Timnas Indonesia U-23. Sebab, tim besutan Shin Tae-yong itu berhasil meraih tiket lolos ke Piala Asia U-23.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
