Klasemen Akhir Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Qatar Usai Jadi Juara Grup!

KLASEMEN akhir Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 telah diketahui, di mana Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 memastikan diri menjadi juara dari grup tersebut. Garuda Muda menguasai peringkat pertama usai mengoleksi enam poin.

Dengan status juara Grup K tersebut, maka Timnas Indonesia U-23 memastikan diri berhasil merebut satu tiket ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Kompetisi itu akan digelar di Qatar pada tahun depan.

Tentunya keberhasilan Timnas Indonesia U-23 lolos ke Qatar berkat penampilan apik mereka selama di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Memainkan dua laga, pasukan Shin Tae-yong itu sukses melahap semua pertandingan dengan kemenangan.

Pada laga melawan Taiwan U-23, Timnas Indonesia U-23 dapat menang besar dengan skor 9-0. Lalu pertandingan pamungkas Grup K melawan Turkmenistan U-23 yang baru saja berakhir pada Selasa (12/9/2023) malam WIB, Garuda Muda menang 2-0.

Kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Turkmenistan pun tercipta berkat gol dari Ivar Jenner dan Pratama Arhan. Manisnya, itu adalah gol debut Jenner selama bermain bersama Garuda.

Menariknya lagi, sejarah tercipta dengan lolosnya Timnas Indonesia U-23 ke Piala Asia U-23 2024. Sebab untuk pertama kalinya, Indonesia bakal tampil di turnamen Piala Asia U-23 tersebut.