Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Akhir Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Qatar Usai Jadi Juara Grup!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |21:04 WIB
Klasemen Akhir Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Qatar Usai Jadi Juara Grup!
Timnas Indonesia U-23 juara Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

KLASEMEN akhir Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 telah diketahui, di mana Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 memastikan diri menjadi juara dari grup tersebut. Garuda Muda menguasai peringkat pertama usai mengoleksi enam poin.

Dengan status juara Grup K tersebut, maka Timnas Indonesia U-23 memastikan diri berhasil merebut satu tiket ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Kompetisi itu akan digelar di Qatar pada tahun depan.

Tentunya keberhasilan Timnas Indonesia U-23 lolos ke Qatar berkat penampilan apik mereka selama di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Memainkan dua laga, pasukan Shin Tae-yong itu sukses melahap semua pertandingan dengan kemenangan.

Pada laga melawan Taiwan U-23, Timnas Indonesia U-23 dapat menang besar dengan skor 9-0. Lalu pertandingan pamungkas Grup K melawan Turkmenistan U-23 yang baru saja berakhir pada Selasa (12/9/2023) malam WIB, Garuda Muda menang 2-0.

Timnas Indonesia U-23 vs Turkmenistan U-23

Kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Turkmenistan pun tercipta berkat gol dari Ivar Jenner dan Pratama Arhan. Manisnya, itu adalah gol debut Jenner selama bermain bersama Garuda.

Menariknya lagi, sejarah tercipta dengan lolosnya Timnas Indonesia U-23 ke Piala Asia U-23 2024. Sebab untuk pertama kalinya, Indonesia bakal tampil di turnamen Piala Asia U-23 tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/27/11/1660513/nonton-derbi-afrika-paling-bergengsi-totalenergies-africa-cup-of-nations-di-vision-kyq.webp
Nonton Derbi Afrika Paling Bergengsi, TotalEnergies Africa Cup of Nations di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/15/marc_marquez.jpg
Marc Marquez Akui Kondisi Cederanya Membaik, tapi...
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement