HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Runner-up Terbaik Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 Kelar Laga Timnas Indonesia U-23 vs Turkmenistan U-23: Malaysia U-23 Masuk 4 Besar!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |20:58 WIB
Klasemen Runner-up Terbaik Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 Kelar Laga Timnas Indonesia U-23 vs Turkmenistan U-23: Malaysia U-23 Masuk 4 Besar!
Timnas Indonesia U-23 menang 2-0 atas Timnas Turkmenistan U-23 dan lolos ke Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
KLASEMEN runner-up terbaik Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 kelar laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, selain juara grup (11 tim), ada empat runner-up terbaik (4 tim) yang diizinkan lolos ke Piala Asia U-23 2024.

Timnas Turkmenistan U-23 yang finis sebagai runner-up Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, masih berpeluang lolos lewat jalur runner-up terbaik. Di klasemen runner-up terbaik saat ini, Timnas Turkmenistan U-23 menempati posisi lima dengan koleksi tiga poin dan selisih gol +2.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23

(Timnas Indonesia U-23 menang 2-0 atas Timnas Turkmenistan U-23)

Posisi puncak runner-up terbaik untuk sementara ditempati Timnas China U-23. Setelah melewati dua pertandingan, Timnas China U-23 mengoleksi empat poin dan selisih gol +1.

Selanjutnya ada Timnas Kuwait U-23, Timnas Iran U-23 dan Timnas Malaysia U-23 yang sama-sama mengoleksi tiga angka dan selisih gol +4. Jika klasemen ini tidak berubah, China U-23, Kuwait U-23, Iran U-23 dan Malaysia U-23 akan lolos ke Piala Asia U-23 2023 lewat jalur runner-up terbaik.

Namun, posisi ini bisa berubah, mengingat Kuwait, Iran U-23 dan Malaysia U-23 baru akan melakoni pertandingan pamungkas beberapa jam lagi. Sesuai jadwal, Timnas Malaysia U-23 akan menghadapi Timnas Thailand U-23 malam ini mulai pukul 20.30 WIB.

Selanjutnya pada pukul 21.00 WIB, digelar laga Uzbekistan U-23 vs Irak U-23. Kemudian ada juga Irak U-23 vs Kuwait U-23 yang berduel pada Rabu, 13 September 2023 pukul 00.00 WIB.

Selain empat negara di ataas, Tajikistan U-23 dan Kamboja U-23 juga masih bisa lolos lewat jalur runner-up terbaik. Tajikistan U-23 bertemu Australia pada pukul 22.30 WIB, sedangkan Kamboja U-23 bersua Arab Saudi U-23 pada pukul 23.00 WIB.

