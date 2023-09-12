Hasil Timnas Filipina vs Timnas Afghanistan di FIFA Matchday: Bintang Persita Tangerang Cetak Gol, Filipina Menang 2-1

MANILA - Hasil manis baru saja diraih Tim Nasional (Timnas) Filipina atas Afghanistan di laga FIFA Matchday, pada Selasa (12/9/2023) malam WIB. Bermain di Stadion Rizal Memorial Stadium, Manila, skuad Filipina menang dengan skor tipis 2-1.

Menariknya dalam kemenangan 2-1 itu, satu gol Filipina diciptakan oleh pemain Persita Tangerang yakni Christian Rontini.

Jalannya Pertandingan

Laga berlangsung sengit pada awal pertandingan dengan Filipina yang terlihat lebih banyak memegang bola. Berbagai usaha yang dilakukan tak mampu untuk menjebol gawang Afghanistan pada sepuluh menit awal laga.

Afghanistan tak berdiam diri dan turut melancarkan serangan yang mengancam lini pertahanan tuan rumah. Mereka mampu bermain lebih lepas setelah laga berjalan 15 menit.

Usaha kedua tim untuk menjebol gawang lawan tak membuahkan hasil hingga 45 menit pertama. Alhasil, skor masih imbang 0-0 pada babak pertama ini.

Afghanistan terlihat lebih menyerang pada awal babak kedua. Sejumlah serangan yang dilancarkan membuat lini pertahanan Filipina cukup kesulitan.