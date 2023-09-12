Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Filipina vs Timnas Afghanistan di FIFA Matchday: Bintang Persita Tangerang Cetak Gol, Filipina Menang 2-1

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |20:26 WIB
Hasil Timnas Filipina vs Timnas Afghanistan di FIFA Matchday: Bintang Persita Tangerang Cetak Gol, Filipina Menang 2-1
Timnas Filipina menang 2-1 atas Afghanistan di FIFA Matchday September 2023. (Foto: Instagram/phifootballfederation)
A
A
A

MANILA - Hasil manis baru saja diraih Tim Nasional (Timnas) Filipina atas Afghanistan di laga FIFA Matchday, pada Selasa (12/9/2023) malam WIB. Bermain di Stadion Rizal Memorial Stadium, Manila, skuad Filipina menang dengan skor tipis 2-1.

Menariknya dalam kemenangan 2-1 itu, satu gol Filipina diciptakan oleh pemain Persita Tangerang yakni Christian Rontini.

Jalannya Pertandingan

Laga berlangsung sengit pada awal pertandingan dengan Filipina yang terlihat lebih banyak memegang bola. Berbagai usaha yang dilakukan tak mampu untuk menjebol gawang Afghanistan pada sepuluh menit awal laga.

Afghanistan tak berdiam diri dan turut melancarkan serangan yang mengancam lini pertahanan tuan rumah. Mereka mampu bermain lebih lepas setelah laga berjalan 15 menit.

Timnas Filipina vs Afghanistan

Usaha kedua tim untuk menjebol gawang lawan tak membuahkan hasil hingga 45 menit pertama. Alhasil, skor masih imbang 0-0 pada babak pertama ini.

Afghanistan terlihat lebih menyerang pada awal babak kedua. Sejumlah serangan yang dilancarkan membuat lini pertahanan Filipina cukup kesulitan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192125/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_piala_afrika_2025_di_vision-oidX_large.png
Jadwal dan Link Live Streaming Piala Afrika 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3192048/nathan_tjoe_a_on-ocEx_large.jpg
Nathan Tjoe-A-On Kena Semprot Pengamat Sepakbola Belanda Usai Willem II Gagal Kalahkan Helmond Sport
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191802/pemain_timnas_mesir-YGc2_large.jpg
Kisah Mohamed Salah yang Kompak dengan Pemain Timnas Mesir Membaca Al Fatihah dan Al Ikhlas Sebelum Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191634/miliano_jonathans_disebut_siap_hengkang_dari_fc_utrecht-cmdU_large.jpg
Minim Menit Bermain, Pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans Siap Hengkang dari FC Utrecht!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/27/50/1660549/fury-redemption-hadir-di-rcti-11-laga-panas-bertema-kebangkitan-di-akhir-tahun-wrn.webp
FURY REDEMPTION Hadir di RCTI+, 11 Laga Panas Bertema Kebangkitan di Akhir Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/27/persib_bandung_andrew_jung.jpg
Hasil Babak 1 Persib Vs PSM: Sempat Gagal Penalti, Andrew Jung Bawa Maung Bandung Unggul
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement