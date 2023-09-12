Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Korea Selatan U-23 vs Timnas Myanmar U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Menang 3-0, Korea Selatan Rebut Tiket ke Qatar

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |20:09 WIB
Hasil Timnas Korea Selatan U-23 vs Timnas Myanmar U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Menang 3-0, Korea Selatan Rebut Tiket ke Qatar
Juara Grup B, Timnas Korea Selatan U-23 lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/thekfa)
A
A
A

CHANGWON – Tim Nasional (Timnas) Korea Selatan U-23 memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Kepastian itu diraih usai mereka memenangkan laga pamungkas Grup B kontra Myanmar dengan skor 3-0, pada Selasa (12/9/2023) malam WIB.

Bermain di Changwon Football Center, tim tuan rumah merebut tiga poin penting untuk bisa menjadi jawara Grup B Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Timnas Korea Selatan U-23 tercatat menjadi juara Grup B usai mengoleksi enam poin.

Enam poin itu hasil dari kemenangan 1-0 atas Kirgistan pada 9 September 2023 lalu. Lalu tiga poin tambahan baru saja diraih Korea Selatan U-23 usai mempermalukan wakil Asia Tenggara, Myanmar tiga gol tanpa balas.

Timnas Korea Selatan U-23

Awalnya, Myanmar sempat bermain baik dan hanya kebobolan satu gol di babak pertama. Gol pertama Korea Selatan itu dicetak oleh Paik Sang-hoon.

Lalu di babak kedua Korea Selatan U-23 mengamuk. Dua gol tercipta dalam waktu dua menit saja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/11/1660257/rumor-bursa-transfer-persib-bandung-siap-tebus-permanen-maarten-paes-dari-fc-dallas-too.webp
Rumor Bursa Transfer: Persib Bandung Siap Tebus Permanen Maarten Paes dari FC Dallas?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/15/marc_marquez.jpg
Marc Marquez Akui Kondisi Cederanya Membaik, tapi...
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement