Hasil Timnas Korea Selatan U-23 vs Timnas Myanmar U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Menang 3-0, Korea Selatan Rebut Tiket ke Qatar

Juara Grup B, Timnas Korea Selatan U-23 lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/thekfa)

CHANGWON – Tim Nasional (Timnas) Korea Selatan U-23 memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Kepastian itu diraih usai mereka memenangkan laga pamungkas Grup B kontra Myanmar dengan skor 3-0, pada Selasa (12/9/2023) malam WIB.

Bermain di Changwon Football Center, tim tuan rumah merebut tiga poin penting untuk bisa menjadi jawara Grup B Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Timnas Korea Selatan U-23 tercatat menjadi juara Grup B usai mengoleksi enam poin.

Enam poin itu hasil dari kemenangan 1-0 atas Kirgistan pada 9 September 2023 lalu. Lalu tiga poin tambahan baru saja diraih Korea Selatan U-23 usai mempermalukan wakil Asia Tenggara, Myanmar tiga gol tanpa balas.

Awalnya, Myanmar sempat bermain baik dan hanya kebobolan satu gol di babak pertama. Gol pertama Korea Selatan itu dicetak oleh Paik Sang-hoon.

Lalu di babak kedua Korea Selatan U-23 mengamuk. Dua gol tercipta dalam waktu dua menit saja.