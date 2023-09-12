Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Jadi Pelatih Pertama yang Bawa Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Piala Asia U-23?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |17:38 WIB
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Pertama yang Bawa Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Piala Asia U-23?
Shin Tae-yong menjadi pelatih pertama yang membawa Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23? (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SHIN Tae-yong menjadi pelatih pertama yang membawa Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23? Sekadar diketahui, Shin Tae-yong di ambang mengantarkan Timnas Indonesia U-23 melaju ke putaran final Piala Asia U-23 2024.

Setelah menang 9-0 atas Timnas Taiwan U-23 di laga pertama, Timnas Indonesia U-23 hanya butuh hasil imbang kontra Timnas Turkmenistan U-23 di laga pamungkas Grup K untuk memastikan lolos ke Piala Asia U-23 2024 sebagai juara grup.

Timnas Indonesia U-23

Melihat performa sekarang, jangankan hasil imbang, meraih kemenangan pun sangat besar disabet Timnas Indonesia U-23. Jika imbang atau menang atas Turkmenistan U-23, Shin Tae-yong menjadi pelatih pertama yang membawa Timnas Indonesia U-23 lolos ke putaran final.

Sebelumnya, Timnas Indonesia U-23 ambil bagian di Kualifikasi Piala Asia U-23 2013, 2016, 2018, 2020 dan 2022. Dalam lima kualifikasi itu, Timnas Indonesia U-23 tak kunjung lolos ke putaran final.

Padahal, sederet pelatih top membesut Timnas Indonesia U-23 di serangkaian kualifikasi di atas. Sebut saja Luis Milla pada 2018, Indra Sjafri (2020) dan Shin Tae-yong (2022). Shin Tae-yong gagal di Kualifikasi Piala Asia U-23 2022 setelah Timnas Indonesia U-23 kalah bersaing dari Timnas Australia U-23.

Timnas Indonesia U-23 seharusnya tergabung di Grup G bersama Australia U-23, China U-23 dan Brunei U-23. Namun, karena China U-23 dan Brunei U-23 memutuskan mengundurkan diri, Timnas Indonesia U-23 dua kali bersua Australia U-23.

Halaman:
1 2
      
