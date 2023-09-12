Ralf Rangnick Tolak Mentah-Mentah Kesempatan Tangani Timnas Jerman Usai Hansi Flick Dipecat

RALF Rangnick tolak mentah-mentah kesempatan tangani Timnas Jerman usai Hansi Flick dipecat. Eks pelatih Manchester United itu fokus menangani timnya saat ini, Timnas Austria.

Federasi Sepakbola Jerman (DFB) memutuskan kerja sama dengan Hansi Flick kurang dari setahun jelang Piala Eropa 2024 digelar di kandang mereka. Keputusan ini diambil menyusul kekalahan memalukan yang diderita oleh Der Panzer – julukan Jerman – saat menghadapi Jepang yang berakhir dengan skor telak 1-4, Minggu (10/9/2023).

Berbagai nama top pun bermunculan, dicalonkan sebagai pelatih baru Timnas Jerman. Rangnick belum mendapatkan tawaran, namun dia memastikan bahwa tidak akan mungkin untuk meninggalkan Timnas Austria untuk Timnas Jerman.

“Tidak mungkin,” kata Rangnick, dilansir dari Metro, Selasa (12/9/2023).

Rangnick mengatakan, tidak mungkin untuk melatih Timnas Jerman. Sebab, dia sudah memutuskan pilihannya untuk menjadi juru taktik Timnas Austria.

“Saya memutuskan 14 bulan lalu untuk bekerja sebagai pelatih kepala di Austria,” jelasnya.