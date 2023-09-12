Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Skuad Timnas Indonesia U-17 Masih Bisa Berubah, Erick Thohir Bahas Peluang Tambahan Pemain Diaspora

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |15:19 WIB
Skuad Timnas Indonesia U-17 Masih Bisa Berubah, Erick Thohir Bahas Peluang Tambahan Pemain Diaspora
Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir menegaskan skuad Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 yang saat ini sudah terbentuk bukanlah keputusan final alias masih bisa berubah. Sehingga Erick Thohir menyebut masih ada kemungkinan tambahan pemain lain, termasuk para pemain diaspora.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-17 sedang menjalani pemusatan latihan (TC) untuk persiapan Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Indonesia. Skuad besutan Bima Sakti itu sudah menyaring pemain sejak awal Juli 2023 silam.

Namun, belum ada finalisasi untuk skuad utama. Kini, Timnas Indonesia U-17 akan diterbangkan ke Jerman untuk menimba ilmu sekaligus melanjutkan pemusatan latihan jelang Piala Dunia U-17 2023.

Erick mengungkapkan Timnas Indonesia U-17 akan membawa sekitar 34 pemain ke Jerman. Mereka akan kembali dinilai performanya sebelum mewakili Garuda Nusantara di turnamen level internasional itu.

Timnas Indonesia U-17

"Rencana jumlah pemain 28 sampai 34 tergantung nanti, tentu kita tidak mau bicara soal cedera, tapi yang namanya manusia bisa cedera, jadi tergantung nanti kondisi para pemain," kata Erick kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Selasa (12/9/2023).

Di luar para pemain yang akan dibawa, Erick mengatakan Timnas Indonesia U-17 sangat terbuka untuk menambah pemain lagi, termasuk jika ada pemain keturunan. Yang terpenting, kata Erick, para pemain itu benar-benar tulus ingin membela Timnas Indonesia U-17.

Halaman:
1 2
      
