Timnas Portugal Menang 9-0 atas Luksemburg, Tanda Tak Butuh Cristiano Ronaldo Lagi?

TIMNAS Portugal menang 9-0 atas Luksemburg meski tanpa diperkuat sang kapten, Cristiano Ronaldo. Apakah kemenangan besar yang diraih Selecao das Quinas -julukan Timnas Portugal- ini menjadi tanda juara Piala Eropa 2016 itu tak butuh CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- lagi?

Sekadar diketahui, Timnas Portugal baru saja berpesta gol ke gawang Luksemburg di matchday keenam Grup J Kualifikasi Piala Eropa 2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Estadio Algarve, Portugal, Selasa (12/9/2023) dini hari WIB.

Dalam laga itu, sang kapten Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, absen karena larangan bermain akibat akumulasi kartu kuning. Terpaksa, sang pelatih Roberto Martinez pun harus menggantikan posisi pemilik lima gelar Ballon d'Or itu dengan Goncalo Ramos.

Meski tanpa sang megabintang Al Nassr itu, Selecao das Quinas nyatanya mampu menang besar 9-0 atas tim tamu. Gol-gol kemenangan Portugal dicetak oleh Goncalo Inacio (12', 45+4'), Goncalo Ramos (18', 34'), Diogo Jota (57', 77'), Ricardo Horta (67'), Bruno Fernandes (83'), dan Joao Felix (88').

Pertanyaannya, apakah kesuksesan Portugal yang menang telak atas Luxemburg itu menjadi tanda juara Piala Eropa 2016 tersebut tak butuh Cristiano Ronaldo lagi? Sebagai informasi, sang megabintang 38 tahun tersebut sebelumnya selalu menjadi andalan Selecao das Quinas dan tulang punggung dalam mencetak gol.