Saksikan Perjuangan Timnas Indonesia U-23 vs Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Gratis di Vision+

JAKARTA – Kualifikasi AFC Asian Cup U-23 2024 atau Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 sudah dimulai dari 6 September hingga 12 September 2023. Turnamen itu mempertemukan 47 negara, termasuk Timnas Indonesia U-23 dalam 11 grup. Hasil kualifikasi ini akan mengantar negara-negara terbaiknya untuk maju ke putaran final Piala Asia U-23 2024 tahun depan.

Skuad Timnas Indonesia U-23 sendiri berada di Grup K bersama dengan 2 negara lain, yaitu Taiwan U-23 dan Turkmenistan U-23. Pada pertandingan pertama di Grup K, Turkmenistan U-23 berhasil mengalahkan Taiwan U-23 dengan skor telak 4-0.

Pada pertandingan Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23 yang berlangsung beberapa hari lalu, Garuda Muda berhasil pesta gol ke gawang lawan dengan skor akhir 9-0. Hal ini membuat Timnas Indonesia U-23 berada di atas klasemen Grup K.

Lalu sesuai dengan jadwal dari Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, 12 September 2023, Timnas Indonesia U-23 akan melawan Turkmenistan pada pukul jam 18.30 WIB.

Timnas Indonesia U-23 harus mendapatkan hasil yang baik demi mengamankan tiket melaju ke kompetisi Piala Asia U-23 2024 di Qatar. Anda bisa mendukung skuad Timnas Indonesia U-23 untuk membawa kemenangan dengan menonton pertandingannya.