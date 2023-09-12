Jadwal Siaran Langsung Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 Malam Ini, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung kualifikasi Piala Asia U-23 2024 antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 akan dibahas di sini. Pertandingan itu akan dilaksanakan pada pukul 19.00 WIB, Selasa (12/9/2023) dan disiarkan secara langsung oleh RCTI.

Skuad Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – hanya terpaut satu langkah lagi menuju ke babak putaran final Piala Asia U-23 2024. Sejauh ini, mereka telah sukses meraih tiga poin berkat kemenangan telak 9-0 atas Taiwan U-23.

Para penonton di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (9/9/2023) malam WIB itu sudah bersorak sejak menit kedua berkat gol cepat Marselino Ferdinan. Ramadhan Sananta dan Rafael Struick kemudian turut menncantumkan namanya di papan skor.

Dua gol Witan Sulaeman dan Ilham Rio Fahmi membuat babak pertama diakhiri dengan skor 5-0. Di babak kedua, Elkan Baggott, Marselino Ferdinan, Hokky Caraka, dan Pratama Arhan memastikan kemenangan telak dengan skor 9-0.

Dengan kemenangan 9-0 ini, Timnas Indonesia U-23 berada di puncak klasemen sementara Grup K kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Dalam situasi ini, Timnas Indonesia U-23 bisa lolos dengan hanya hasil imbang kontra Turkmenistan U-23.