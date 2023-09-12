Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 Malam Ini, Live di RCTI!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |14:16 WIB
Jadwal Siaran Langsung Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 Malam Ini, Live di RCTI!
Timnas Indonesia U-23 bakal hadapi Timnas Turkmenistan U-23 di kualifikasi Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung kualifikasi Piala Asia U-23 2024 antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 akan dibahas di sini. Pertandingan itu akan dilaksanakan pada pukul 19.00 WIB, Selasa (12/9/2023) dan disiarkan secara langsung oleh RCTI.

Skuad Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – hanya terpaut satu langkah lagi menuju ke babak putaran final Piala Asia U-23 2024. Sejauh ini, mereka telah sukses meraih tiga poin berkat kemenangan telak 9-0 atas Taiwan U-23.

Marselino Ferdinan

Para penonton di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (9/9/2023) malam WIB itu sudah bersorak sejak menit kedua berkat gol cepat Marselino Ferdinan. Ramadhan Sananta dan Rafael Struick kemudian turut menncantumkan namanya di papan skor.

Dua gol Witan Sulaeman dan Ilham Rio Fahmi membuat babak pertama diakhiri dengan skor 5-0. Di babak kedua, Elkan Baggott, Marselino Ferdinan, Hokky Caraka, dan Pratama Arhan memastikan kemenangan telak dengan skor 9-0.

Dengan kemenangan 9-0 ini, Timnas Indonesia U-23 berada di puncak klasemen sementara Grup K kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Dalam situasi ini, Timnas Indonesia U-23 bisa lolos dengan hanya hasil imbang kontra Turkmenistan U-23.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/11/1660325/tradisi-pohon-natal-mohamed-salah-tuai-prokontra-hve.webp
Tradisi Pohon Natal Mohamed Salah Tuai Pro-Kontra
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/26/firman_utina_tengah_dan_sejumlah_direktur_akadem.jpg
Akademi Osasuna Didatangi 18 Direktur Klub Indonesia, Firman Utina Pulang Bawa Ilmu Emas
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement