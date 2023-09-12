Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Alasan Timnas Indonesia U-23 Bakal Hancurkan Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Garuda Muda Lagi On Fire!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |14:13 WIB
5 Alasan Timnas Indonesia U-23 Bakal Hancurkan Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Garuda Muda Lagi On Fire!
Para pemain Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: Instagram/@marselinoferdinan10)
A
A
A

5 alasan Timnas Indonesia U-23 bakal hancurkan Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan diulas dalam artikel ini. Pertemuan yang tersaji di matchday ketiga alias pamungkas Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 itu akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Selasa (12/9/2023) pukul 19.00 WIB.

Ya, Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- akan melanjutkan perjalanan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Laga kontra Turkmenistan U-23 sendiri jadi penting bagi pasukan Shin Tae-yong karena hasilnya bakal menentukan juara Grup K.

Diketahui, Timnas Indonesia U-23 kini menduduki puncak klasemen sementara Grup K dengan poin 3 dan selisih gol +9. Garuda Muda unggul selisih gol saja dari Turkmenistan U-23 yang mencatatkan +4.

Dengan kondisi di atas, menarik menantikan duel Timnas Indonesia U-23 vs Turkemenistan U-23 nanti malam. Pasukan Shin Tae-yong pun diprediksi bisa menang. Berikut 5 alasan Timnas Indonesia U-23 bakal hancurkan Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

5. Tampil di Hadapan Publik Sendiri

Timnas Indonesia U-23

Salah satu alasan Timnas Indonesia U-23 bakal hancurkan Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 adalah tampil di hadapan publik sendiri. Diketahui, laga Grup K di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dihelat di Tanah Air, tepatnya di Stadion Manahan, Solo.

Tak ayal, dukungan penuh akan didapat Pratama Arhan dalam melakoni laga demi laga di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Contohnya saja terjadi pada laga kontra Taiwan U-23 pada akhir pekan lalu. Stadion Manahan dipadati suporter Garuda Muda sehingga membakar semangat lebih pemain hingga akhirnya mendulang kemenangan.

4. Ambisi Ukir Rekor

Timnas Indonesia U-23

Selain dukungan suporter, skuad Garuda Muda akan lebih berambisi tampil apik melawan Turkmenistan U-23 karena tekadnya mengukir rekor baru. Jika lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024, ini jadi momen pertama kalinya Timnas Indonesia U-23 berlaga di ajang itu.

Diketahui, Timnas Indonesia U-23 tidak pernah ambil bagian di Piala Asia U-23 sebelumnya. Sejak pertama kali kejuaraan ini diselenggarakan pada 2013, Timnas Indonesia U-23 kandas di babak kualifikasi. Tentunya, ini jadi motivasi tambahan pemain untuk tampil gacor nanti malam.

Halaman:
1 2 3
      
