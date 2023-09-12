5 Alasan Timnas Indonesia U-23 Bakal Hancurkan Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Garuda Muda Lagi On Fire!

5 alasan Timnas Indonesia U-23 bakal hancurkan Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan diulas dalam artikel ini. Pertemuan yang tersaji di matchday ketiga alias pamungkas Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 itu akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Selasa (12/9/2023) pukul 19.00 WIB.

Ya, Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- akan melanjutkan perjalanan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Laga kontra Turkmenistan U-23 sendiri jadi penting bagi pasukan Shin Tae-yong karena hasilnya bakal menentukan juara Grup K.

Diketahui, Timnas Indonesia U-23 kini menduduki puncak klasemen sementara Grup K dengan poin 3 dan selisih gol +9. Garuda Muda unggul selisih gol saja dari Turkmenistan U-23 yang mencatatkan +4.

Dengan kondisi di atas, menarik menantikan duel Timnas Indonesia U-23 vs Turkemenistan U-23 nanti malam. Pasukan Shin Tae-yong pun diprediksi bisa menang. Berikut 5 alasan Timnas Indonesia U-23 bakal hancurkan Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

5. Tampil di Hadapan Publik Sendiri





Salah satu alasan Timnas Indonesia U-23 bakal hancurkan Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 adalah tampil di hadapan publik sendiri. Diketahui, laga Grup K di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dihelat di Tanah Air, tepatnya di Stadion Manahan, Solo.

Tak ayal, dukungan penuh akan didapat Pratama Arhan dalam melakoni laga demi laga di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Contohnya saja terjadi pada laga kontra Taiwan U-23 pada akhir pekan lalu. Stadion Manahan dipadati suporter Garuda Muda sehingga membakar semangat lebih pemain hingga akhirnya mendulang kemenangan.

4. Ambisi Ukir Rekor





Selain dukungan suporter, skuad Garuda Muda akan lebih berambisi tampil apik melawan Turkmenistan U-23 karena tekadnya mengukir rekor baru. Jika lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024, ini jadi momen pertama kalinya Timnas Indonesia U-23 berlaga di ajang itu.

Diketahui, Timnas Indonesia U-23 tidak pernah ambil bagian di Piala Asia U-23 sebelumnya. Sejak pertama kali kejuaraan ini diselenggarakan pada 2013, Timnas Indonesia U-23 kandas di babak kualifikasi. Tentunya, ini jadi motivasi tambahan pemain untuk tampil gacor nanti malam.