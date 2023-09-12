Lionel Messi Cuma Duduk-Duduk Santai saat Latihan Jelang Timnas Argentina Hadapi Timnas Bolivia, Bakal Absen?

LIONEL Messi cuma duduk-duduk santai saat latihan jelang Timnas Argentina hadapi Timnas Bolivia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Latin (CONMEBOL). Sebagaimana laporan AP News, Messi terlihat hanya duduk-duduk di bangku cadangan sembari berbincang dengan sang pelatih Lionel Scaloni.

Lionel Messi dilaporkan hanya menyaksikan rekan-rekan setimnya berlatih di Bolivia pada Senin (11/9/2023). Padahal, La Albiceleste – julukan Timnas Argentina – akan menghadapi Bolivia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.

Pertandingan itu bakal dimainkan di Estadio Hernando Siles, La Paz, Bolivia pada Rabu (13/9/2023) dini hari WIB. Ini merupakan salah satu laga penting dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Sebelumnya, Messi menjadi pahlawan kemenangan bagi Argentina. Dia mencetak satu-satunya gol saat berhadapan melawan Ekuador, Jumat (8/9/2023).

Messi menyelamatkan Argentina dari kekeringan gol. Dia mencetak lewat tendangan bebas membuat kemenangan laga menjadi 1-0.