HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Dunia U-17 2023: Menpora Dito Ariotedjo Takjub dengan Nyali Pemain Timnas Indonesia U-17

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |13:49 WIB
Piala Dunia U-17 2023: Menpora Dito Ariotedjo Takjub dengan Nyali Pemain Timnas Indonesia U-17
Timnas Indonesia U-17 tengah bersiap-siap untuk tampil di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Jelang Piala Dunia U-17 2023, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, Dito Ariotedjo senang melihat persiapan Timnas Indonesia U-17 yang berjalan lancar. Ia bahkan dibuat takjub oleh nyali para pemain Garuda Asia yang sudah terbentuk untuk bisa mengincar kemenangan.

Sebagai informasi, Timnas Indonesia U-17 akan berkompetisi di Piala Dunia U-17 2023. Turnamen itu akan berlangsung di empat kota di Indonesia pada 10 November sampai 2 Desember 2023 mendatang.

Untuk mempersiapkan turnamen itu, tim besutan Bima Sakti tersebut sudah melangsungkan pemusatan latihan (TC) sejak awal Juli silam. Kini, para pemain sedang dipersiapkan untuk melanjutkan TC di Jerman mulai pertengahan September 2023 mendatang.

Sebelum bertolak ke Jerman, Dito menyempatkan diri untuk bertemu dengan pasukan Bima Sakti pada Senin 11 September 2023 malam WIB. Dalam pertemuan itu, Dito menyimpulkan bahwa Timnas Indonesia U-17 sudah berkembang, terkhusus secara mental untuk bersaing.

"Jadi kita melihat langsung ya (Timnas Indonesia U-17) dan secara fisik tingginya hampir sama dengan kita semua padahal rata-rata berusia 16 tahun," ungkap Dito kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Wisma Kemenpora, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Menpora Dito Ariotedjo bersama Ketum PSSI Erick Thohir (Foto: Gazza/MPI)

"Kita melihat respons mereka saat ditanya tujuan di timnas ini dan semua ingin menang dan minimal yang saya bangga sekali dari mata dan reaksi mereka nyalinya sudah terbentuk. Padahal usianya baru 16 tahun, jadi ini meruppakan salah satu momentum yang sangat baik untuk dunia olahraga (Indonesia)," tambah Dito.

Halaman:
1 2
      
