Momen Shin Tae-yong Bicara Bahasa Indonesia dalam Iklan FIFA Mobile Pikat sang Putra

Shin Tae-yong berbicara bahasa Indonesia dalam iklan FIFA Mobile (Foto: Instagram/shintaeyong7777)

MOMEN Shin Tae-yong bicara bahasa Indonesia dalam iklan FIFA Mobile pikat sang putra, Shin Jae-won. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kembali menjadi bintang iklan di Indonesia.

Juru taktik asal Korea Selatan itu kali ini membintangi iklan aplikasi game online FIFA Mobile. Satu hal yang menarik perhatian adalah penggunaan bahasa Indonesia.

Ya, Shin kali ini menuturkan bahasa Indonesia secara lengkap. Putra sulungnya, Shin Jae-won, pun girang bukan kepalang.

Eks pelatih Timnas Korea Selatan itu pun menuai pujian dari sang anak. Shin Jae-won, yang merupakan striker Seongnam FC meramaikan kolom komentar di akun Instagram ayahnya.

"Bahasa Indonesianya sudah meningkat sangat banyak," tulis akun bernama @shin_jaewon77, Senin (11/9/2023).

Sebagaimana diketahui, sejak resmi bergabung sebagai pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memang ingin belajar bahasa Indonesia. Dia ingin mendalami bahasa tersebut agar memudahkannya dalam memberi instruksi kepada pemain.