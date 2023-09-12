Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Pastikan Kehadiran Presiden FIFA di Indonesia Selama Piala Dunia U-17 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |13:12 WIB
Erick Thohir Pastikan Kehadiran Presiden FIFA di Indonesia Selama Piala Dunia U-17 2023
Erick Thohir pastikan kehadiran Presiden FIFA Gianni Infantino selama Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

ERICK Thohir pastikan kehadiran Presiden FIFA, Gianni Infantino, di Indonesia selama Piala Dunia U-17 2023. Infantino juga akan mengecek training center yang ada di Ibukota Nusantara (IKN).

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikannya pada Selasa (12/9/2023). Dia berbicara dalam momen setelah menerima bantuan dana dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) senilai Rp399,5 miliar.

Erick Thohir

"Presiden FIFA sendiri akan hadir, pada Piala Dunia U-17 ini dan pada yang bersamaan juga akan mengecek training center yang ada di Nusantara," ungkap Erick kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Wisma Kemenpora, Jakarta pada Selasa (12/9/2023).

Hadirnya pimpinan tertinggi federasi sepakbola dunia tentu akan menjadi nilai tambah bagi Indonesia selaku tuan rumah. Diketahui bersama, turnamen itu akan digelar di empat kota Indonesia pada 10 November sampai dengan 2 Desember 2023 mendatang.

Sementara itu, PSSI juga menerima guyuran dana fantastis senilai Rp399,5 miliar untuk persiapan turnamen dan perkembangan Timnas Indonesia U-17. Erick Thohir menjelaskan bahwa dana ini akan dikucurkan secara bertahap dan diawasi langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 BACA JUGA:

"Kalau 399,5 miliar itu bahwa ini buat penyelenggaraan dan juga buat persiapan timnas. Untuk detailnya nanti kita paparkan sendiri, dari pada nanti kita salah persepsi," jelas Erick.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188025/fadly_alberto-GFQU_large.jpg
Nova Arianto di Mata Bintang Timnas Indonesia U-17 Fadly Alberto: Pelatih Disiplin, tapi Juga Sosok Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188024/fadly_alberto-r3AE_large.jpg
Kisah Fadly Alberto, Bintang Timnas Indonesia U-17 yang Ingin Sekali Berkarier di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188012/alexander_zwiers-CeMJ_large.jpg
Kisah Manajer Timnas Indonesia U-17 yang Kaget dengan Cara Kerja Alexander Zwiers Siapkan Timnas Indonesia dari U-17 hingga Senior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187772/timnas_indonesia_u_17-hIg4_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Ukir Sejarah di Piala Dunia U-17 2025, Zaki Iskandar Ungkap Pentingnya Pendekatan Psikologis
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/11/1660251/ikuti-jejak-sty-dan-luis-milla-john-herdman-bakal-gandeng-pelatih-lokal-hru.webp
Ikuti Jejak STY dan Luis Milla, John Herdman Bakal Gandeng Pelatih Lokal?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/pelatih_psm_makassar_tomas_trucha.jpg
Jelang Duel Panas Persib vs PSM, Tomas Trucha Bongkar Masalah Fatal Juku Eja
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement