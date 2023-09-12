Erick Thohir Pastikan Kehadiran Presiden FIFA di Indonesia Selama Piala Dunia U-17 2023

ERICK Thohir pastikan kehadiran Presiden FIFA, Gianni Infantino, di Indonesia selama Piala Dunia U-17 2023. Infantino juga akan mengecek training center yang ada di Ibukota Nusantara (IKN).

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikannya pada Selasa (12/9/2023). Dia berbicara dalam momen setelah menerima bantuan dana dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) senilai Rp399,5 miliar.

"Presiden FIFA sendiri akan hadir, pada Piala Dunia U-17 ini dan pada yang bersamaan juga akan mengecek training center yang ada di Nusantara," ungkap Erick kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Wisma Kemenpora, Jakarta pada Selasa (12/9/2023).

Hadirnya pimpinan tertinggi federasi sepakbola dunia tentu akan menjadi nilai tambah bagi Indonesia selaku tuan rumah. Diketahui bersama, turnamen itu akan digelar di empat kota Indonesia pada 10 November sampai dengan 2 Desember 2023 mendatang.

Sementara itu, PSSI juga menerima guyuran dana fantastis senilai Rp399,5 miliar untuk persiapan turnamen dan perkembangan Timnas Indonesia U-17. Erick Thohir menjelaskan bahwa dana ini akan dikucurkan secara bertahap dan diawasi langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kalau 399,5 miliar itu bahwa ini buat penyelenggaraan dan juga buat persiapan timnas. Untuk detailnya nanti kita paparkan sendiri, dari pada nanti kita salah persepsi," jelas Erick.