Timnas Myanmar U-23 Kejutkan Timnas Korea Selatan U-23 dan Lolos ke Piala Asia U-23 2024?

Timnas Korea Selatan U-23 (jersey hitam) akan menantang Timnas Myanmar U-23 di laga pamungkas Grup B Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFC)

TIMNAS Myanmar U-23 mengejutkan Timnas Korea Selatan U-23 dan lolos ke Piala Asia U-23 2024? Timnas Myanmar U-23 asuhan Michael Feichtenbeiner tergabung di Grup B Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 bersama Timnas Kirgizstan U-23 dan tuan rumah Timnas Korea Selatan U-23.

Di atas kertas, Timnas Myanmar U-23 jelas kalah saing dengan Timnas Kirgizstan U-23 dan Timnas Korea Selatan U-23. Namun, secara luar biasa, Kaung Htet Paing dan kawan-kawan membuat kejutan dengan menahan Timnas Kirgizstan U-23 dengan skor 1-1 pada Rabu, 6 September 2023 sore WIB.

(Timnas Myanmar U-23 menahan Kirgizstan U-23 dengan skor 1-1)

Hasil itu membuka peluang Timnas Myanmar U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024. Timnas Myanmar U-23 bakal lolos ke Piala Asia U-23 2024 jika menang atas tuan rumah Korea Selatan U-23 dalam laga pamungkas Grup B Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung pada Selasa, (12/9/2023) malam WIB.

Tentunya, Timnas Myanmar U-23 takkan dijagokan menang atas Korea Selatan U-23. Jangankan menang, imbang pun sulit bagi Timnas Myanmar U-23 untuk merealisasikannya.

Namun, jangan lupakan bahwa bola itu bundar sehingga apa pun bisa terjadi, termasuk melihat Timnas Myanmar U-23 menang atas Korea Selatan U-23. Jangan lupakan juga bahwa Korea Selatan U-23 di edisi kali ini tidak terlalu istimewa.

Korea Selatan U-23 hanya menang 1-0 atas Kirgizstan U-23 dalam laga yang digelar pada Sabtu, 9 September 2023. Selain itu pada Rabu 6 September 2023, Korea Selatan U-23 juga kalah 0-2 dari Qatar U-23 dalam laga uji coba yang berlangsung di kandang mereka.