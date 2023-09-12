Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Myanmar U-23 Kejutkan Timnas Korea Selatan U-23 dan Lolos ke Piala Asia U-23 2024?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |12:58 WIB
Timnas Myanmar U-23 Kejutkan Timnas Korea Selatan U-23 dan Lolos ke Piala Asia U-23 2024?
Timnas Korea Selatan U-23 (jersey hitam) akan menantang Timnas Myanmar U-23 di laga pamungkas Grup B Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFC)
A
A
A

TIMNAS Myanmar U-23 mengejutkan Timnas Korea Selatan U-23 dan lolos ke Piala Asia U-23 2024? Timnas Myanmar U-23 asuhan Michael Feichtenbeiner tergabung di Grup B Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 bersama Timnas Kirgizstan U-23 dan tuan rumah Timnas Korea Selatan U-23.

Di atas kertas, Timnas Myanmar U-23 jelas kalah saing dengan Timnas Kirgizstan U-23 dan Timnas Korea Selatan U-23. Namun, secara luar biasa, Kaung Htet Paing dan kawan-kawan membuat kejutan dengan menahan Timnas Kirgizstan U-23 dengan skor 1-1 pada Rabu, 6 September 2023 sore WIB.

Timnas Myanmar U-23

(Timnas Myanmar U-23 menahan Kirgizstan U-23 dengan skor 1-1)

Hasil itu membuka peluang Timnas Myanmar U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024. Timnas Myanmar U-23 bakal lolos ke Piala Asia U-23 2024 jika menang atas tuan rumah Korea Selatan U-23 dalam laga pamungkas Grup B Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung pada Selasa, (12/9/2023) malam WIB.

Tentunya, Timnas Myanmar U-23 takkan dijagokan menang atas Korea Selatan U-23. Jangankan menang, imbang pun sulit bagi Timnas Myanmar U-23 untuk merealisasikannya.

Namun, jangan lupakan bahwa bola itu bundar sehingga apa pun bisa terjadi, termasuk melihat Timnas Myanmar U-23 menang atas Korea Selatan U-23. Jangan lupakan juga bahwa Korea Selatan U-23 di edisi kali ini tidak terlalu istimewa.

Korea Selatan U-23 hanya menang 1-0 atas Kirgizstan U-23 dalam laga yang digelar pada Sabtu, 9 September 2023. Selain itu pada Rabu 6 September 2023, Korea Selatan U-23 juga kalah 0-2 dari Qatar U-23 dalam laga uji coba yang berlangsung di kandang mereka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/11/1660183/bikin-gemas-intip-gaya-seragam-piyama-ronaldo-dan-aksi-jenaka-haaland-di-hari-natal-jod.webp
Bikin Gemas! Intip Gaya Seragam Piyama Ronaldo dan Aksi Jenaka Haaland di Hari Natal
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/27/patrick_dorgu.jpg
Kado Natal Paling Manis! MU Tumbangkan Newcastle, Patrick Dorgu Jadi Sorotan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement