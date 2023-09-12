Alasan Publik Vietnam Kaget Bukan Main tentang Fakta Sedih Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23

Timnas Indonesia U-23 belum pernah lolos ke Piala Asia U-23. (Foto: Instagram/@pssi)

ALASAN publik Vietnam kaget bukan main tentang fakta sedih Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 menarik untuk diulas. Skuad besutan Shin Tae-yong ini baru saja menang atas Timnas Taiwan U-23 di laga pembuka Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 9 September 2023, Marselino Ferdinan dan kawan-kawan melumat musuh dengan skor 9-0. Kemenangan Timnas Indonesia U-23 pun menuai sorotan dari sejumlah pihak, termasuk publik Vietnam.

(Timnas Indonesia U-23 berpeluang lolos ke Piala Asia U-23 2024)

Tak hanya menyoroti kemenangan tersebut, namun ada alasan lain publik Vietnam kaget bukan main tentang fakta sedih Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23. Media Vietnam, The Thao 247, membahas latar belakang Timnas Indonesia U-23 yang belum pernah sekalipun tampil di Piala Asia U-23.

Padahal, Timnas Indonesia memiliki latar belakang sepakbola yang cukup kuat di Asia Tenggara setelah empat kali mengikuti Piala Asia di ajang senior.

"Yang mengejutkan adalah Timnas Indonesia U-23 belum pernah sekalipun lolos ke Final (Piala) Asia U-23.” tulis The Thao 247.