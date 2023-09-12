Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Kebakaran Jenggot Gara-Gara KMSK Deinze Bantah Keras soal Marselino Ferdinan Bakal Ditendang

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |12:19 WIB
Media Malaysia Kebakaran Jenggot Gara-Gara KMSK Deinze Bantah Keras soal Marselino Ferdinan Bakal Ditendang
Marselino Ferdinan kala membela Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Malaysia kebakaran jenggot gara-gara KMSK Deinze bantah keras soal Marselino Ferdinan bakal ditendang. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu, pencinta sepakbola Tanah Air dibuat geram dengan berita yang dirilis oleh salah satu media Malaysia, Semuanya Bola.

Dalam artikel yang dirilis pada 4 September 2023 itu, media Semuanya Bola menyebut bahwa tiga pemain Indonesia yang tengah berkarier di Eropa bermain melempem. Ketiga pemain yang dimaksud itu adalah Ronaldo Kwateh, Elkan Baggott, dan Marselino Ferdinan.

Marselino Ferdinan

"Tiga pemain muda Indonesia, yaitu Marselino Ferdinan, Ronaldo Kwateh, serta Elkan Baggot tampil kurang impresif bersama klubnya masing-masing di Eropa," tulis Semuanya Bola dikutip pada Selasa (12/9/2023).

Pernyataan itu tidak lepas dari minimnya menit bermain yang didapat oleh para pemain andalan Indonesia itu. Contohnya Marselino Ferdinan, dalam 4 laga KMSK Deinze, dirinya belum pernah sekalipun bermain.

Akibat hal itu, media asal Malaysia itu bahkan mengklaim pemain-pemain, seperti Marselino Ferdinan, akan segera didepak oleh klubnya dan kembali ke Indonesia. Mereka akan mengikuti jejak Witan Sulaeman dan Egy Maulana Vikri yang kini bermain di Liga 1.

Meski begitu, klaim media Semuanya Bola itu kini perlahan telah terbantahkan. Terutama dari sisi Marselino Ferdinan, KMSK Deinze membantah klaim yang dibuat oleh media Malaysia tersebut.

Klub kasta kedua Liga Belgia yang dibela Marselino itu belum lama ini secara tersirat membantah kabar ditendangnya sang wonderkid Timnas Indonesia itu dari skuad. Hal itu diungkap dari sebuah unggahan di official account Twitter mereka.

