Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Klik di Sini!

LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 di kualifikasi Piala Asia U-23 2024 bisa diklik di sini. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Selasa (12/9/2023) mulai pukul 19.00 WIB.

Skuad Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – sukses mengawali langkah mereka menuju putaran final Piala Asia U-23 2024. Sebab, tim asuhan Shin Tae-yong itu menghajar Taiwan dengan skor telak 9-0 pada Sabtu (9/9/2023) lalu.

Kemenangan telak itu sangat menguntungkan Timnas Indonesia U-23 untuk lolos ke putaran final. Kini, mereka hanya perlu imbang kontra Turkmenistan U-23 karena sudah menang selisih gol.

Sebagai catatan, Turkmenistan u-23 hanya menang 4-0 atas Taiwan U-23 pada laga pertama yang digelar Rabu (6/9/2023) lalu. Oleh karena itu, Timnas Indonesia U-23 unggul dengan selisih sembilan gol (+9).

Dalam susunan pemain sendiri, Garuda Muda diharapkan untuk turun dengan kekuatan penuh. Shin Tae-yong menurunkan para pemain terbaiknya di laga kontra Taiwan U-23. Oleh sebab itu, hal yang sama diharapkan terjadi kontra Turkmenistan U-23 yang notabenenya lebih kuat dibanding Taiwan U-23.