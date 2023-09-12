Drone Masuk ke Stadion, Laga Timnas Armenia vs Timnas Kroasia Sempat Ditunda

DRONE masuk ke stadion, laga Timnas Armenia vs Timnas Kroasia sempat ditunda. Pertandingan lanjutan Grup D Kualifikasi Piala Eropa 2024 itu berlangsung di Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Armenia, pada Senin, 11 September 2023 malam WIB.

Menurut laporan dari KOHA, laga Timnas Armenia vs Timnas Kroasia itu sempat terhenti sebentar pada menit ke-35. Hal itu dikarenakan ada gangguan drone yang membawa bendera terbang di atas stadion.

Menurut media Armenia, drone tersebut membawa bendera Nagorno-Karabakh, wilayah di mana Armenia dan Azerbaijan telah lama berkonflik. Drone itu terbang sedikit di atas para pemain, sambil diiringi tepuk tangan oleh penonton.

Sementara itu, suporter berebut di tribun penonton. Setelah adanya insiden drone masuk ke stadion, pertandingan lanjutan Grup D Kualifikasi Piala Eropa 2024 itu pun kembali dilanjutkan.