Timnas Kamboja U-23 Kejutkan Timnas Arab Saudi U-23 dan Lolos ke Piala Asia U-23 2024?

TIMNAS Kamboja U-23 kejutkan Timnas Arab Saudi U-23 dan lolos ke Piala Asia U-23 2024? Sekadar diketahui, Timnas Kamboja U-23 asuhan Felix Dalmas tampil solid di Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang berisikan mereka, Lebanon U-23, Mongolia U-23 dan tuan rumah Arab Saudi U-23.

Di laga pertama yang berlangsung Rabu 6 September 2023, Kamboja U-23 secara mengejutkan bermain 2-2 dengan Lebanon U-23. Bahkan dalam laga tersebut, Kamboja U-23 sempat unggul 2-1 sebelum Lebanon U-23 menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit 74.

(Timnas Kamboja U-23 bermain 2-2 dengan Lebanon U-23 di FIFA Matchday September 2023)

Kemudian laga kedua, Kamboja U-23 menang 2-1 atas Mongolia U-23. Hasil ini membuat Kamboja U-23 untuk sementara duduk sebagai runner-up Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dengan koleksi empat angka, terpaut dua poin dari Arab Saudi U-23 di puncak klasemen.

Melihat kondisi ini, Kamboja U-23 sangat berpeluang lolos ke Piala Asia U-23 2024. Kamboja U-23 lolos otomatis ke Piala Asia U-23 2024 sebagai juara grup asalkan menang atas Arab Saudi U-23 di laga pamungkas Grup J yang berlangsung pada Selasa, (12/9/2023) malam WIB!

Tentu banyak pihak yang mengernyitkan dahi tentang potensi di atas. Namun, di sepakbola tidak ada yang mustahil, termasuk melihat Kamboja U-23 menumbangkan Arab Saudi yang berstatus juara bertahan Piala Asia U-23.

Kemudian pertanyaan muncul, bagaimana jika Kamboja U-23 pada akhirnya bermain imbang atau kalah tipis dari Arab Saudi U-23? Jika kondisi ini terjadi, Kamboja U-23 masih bisa mengintip peluang lolos ke Piala Asia U-23 2024 melalui jalur runner-up terbaik.