HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Ramadhan Sananta Cetak Hattrick?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |09:23 WIB
Ramadhan Sananta menjadi andalan Timnas Indonesia U-23 untuk hadapi Turkmenistan U-23 (Foto: PSSI)
Ramadhan Sananta menjadi andalan Timnas Indonesia U-23 untuk hadapi Turkmenistan U-23 (Foto: PSSI)
PREDIKSI susunan pemain Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 di kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan dibahas di sini. Ramadhan Sananta diperkirakan bakal menjadi andalan lagi di lini serang dengan dukungan Marselino Ferdinan dan Rafael Struick.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – memulai langkahnya di kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dengan sangat baik. Skuad asuhan Shin Tae-yong sukses menang telak dengan skor 9-0 atas Taiwan U-23.

Ivar Jenner

Dengan hasil tersebut, mereka hanya memerlukan hasil imbang kontra Turkmenistan U-23 demi menjadi juara grup. Sebab, Timnas Indonesia U-23 punya modal +9 gol yang mana lebih baik daripada Turkmenistan yang menang 4-0 (+4) atas Taiwan U-23.

Pelatih Shin Tae-yong menurunkan hampir seluruh pemain andalannya pada pertandingan pertama kontra Taiwan U-23. Para pemain seperti Ernando Ari, Elkan Baggott, Ivar Jenner, Rafael Struick, Pratama Arhan, Marselino Ferdinan, dan Ramadhan Sananta langsung diturunkan sedari awal.

Kontra Turkmenistan U-23, Timnas Indonesia U-23 diperkirakan tidak mengubah banyak hal dalam susunan pemain utamanya. Shin Tae-yong diharapkan untuk masih mengandalkan nama-nama yang telah disebutkan di atas.

Ernando Ari bakal berada di bawah mistar gawang. Di depannya, Elkan Baggott dan Rizky Ridho akan menjadi pengawal di jantung pertahanan, dilapisi oleh Pratama Arhan dan Ilham Rio Fahmi pada kedua sektor sayap.

Ivar Jenner diperkirakan akan kembali ditemani oleh Arkhan Fikri di lini tengah. Bersama dengan mereka, Marselino Ferdinan dan Witan Sulaeman akan bergerak di sisi sayap.

