Timnas Indonesia hingga Vietnam Menggila Semua, Kebangkitan Negara-Negara Asia Tenggara di FIFA Matchday September 2023!

KEBANGKITAN negara-negara Asia Tenggara di FIFA Matchday September 2023 akan diulas Okezone. Sebanyak empat tim teras Asia Tenggara, yakni Timnas Indonesia, Thailand, Vietnam dan Malaysia kompak meraih hasil positif di FIFA Matchday September 2023, sehingga berefek kepada posisi mereka di klasemen.

Kita mulai dari Timnas Indonesia. Skuad asuhan Shin Tae-yong melakoni satu pertandingan kontra Turkmenistan di laga uji coba yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat, 8 September 2023. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Timnas Indonesia menang 2-0 atas Turkmenistan.

Kemenangan itu membuat Timnas Indonesia mendapatkan 5,41 poin di ranking FIFA. Tambahan 5,41 poin meroketkan posisi Timnas Indonesia dari ranking 150 ke 146 dunia!

Lanjut ke Vietnam. Skuad asuhan Philippe Troussier hanya melakoni satu pertandingan di FIFA Matchday September 2023, yakni menjamu Palestina pada Senin, 11 September 2023. Hasilnya, skuad Golden Star –julukan Timnas Vietnam– menang 2-0 atas Palestina!

Berkat kemenangan ini, Vietnam naik dua posisi dari urutan 95 ke 93 dunia. Sementara itu, Palestina turun dua posisi dari ranking 96 ke 98 dunia.

Bagaimana dengan Thailand? Menggelar turnamen bertajuk Kings Cup, Thailand bersua dua negara yang secara peringkat di atas mereka, yakni Lebanon dan Irak.