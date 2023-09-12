5 Fakta Negara Turkmenistan sang Calon Lawan Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Punya Kawah Api yang Disebut Gerbang Neraka!

Timnas Turkmenistan U-23 bakal menjadi lawan Timnas Indonesia U-23 di kualifikasi Piala Asia U-23 2024 (Foto: AFC)

SEBANYAK 5 fakta negara Turkmenistan, sang calon lawan Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Dari kelima fakta tersebut, salah satunya Turkmenistan mempunya kawah api yang disebut sebagai 'Gerbang Neraka'!

Timnas Turkmenistan U-23 akan menjadi rival Timnas Indonesia U-23 di laga terakhir Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Sesuai jadwal, laga penentuan juara Grup K ini bakal dilangsungkan di Stadion Manahan, Solo, pada Selasa (12/9/2023) pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia U-23 saat ini masih bercokol di puncak klasemen Grup K dengan koleksi 3 poin, selisih gol +9 usai menang telak 9-0 atas Taiwan U-23 di matchday pertama. Sedangkan Turkmenistan U-23 menempati posisi kedua dengan perolehan 3 poin, selisih gol +4 usai menang 4-0 atas Taiwan U-23.

Terlepas dari hal itu, ada sejumlah fakta yang melekat pada negara Turkmenistan ini. Lantas, apa sajakah fakta-fakta yang dimaksud?

Berikut 5 Fakta Negara Turkmenistan sang Calon Lawan Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024:

5. Negara Asia Tengah Pecahan Uni Soviet





Turkmenistan dulunya adalah sebuah negara yang pernah masuk ke dalam bagian dari Uni Soviet. Turkmenistan kemudian memisahkan diri usai merdeka pada tanggal 27 Oktober 1991 di tengah kehancuran Uni Soviet.

Turkmenistan adalah negara yang terletak di wilayah Asia Tengah. Negara ini berbatasan langsung dengan Iran di Selatan, Afghanistan di Tenggara, Uzbekistan di Utara, Kazakhstan di Barat Laut, dan Laut Kaspia di Barat. Layaknya Korea Utara, Turkmenistan juga menjadi salah satu negara tertutup dari dunia luar.