Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kalah dari Timnas Turkmenistan U-23, Timnas Indonesia U-23 Tetap Lolos ke Piala Asia U-23 2024?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |08:33 WIB
Kalah dari Timnas Turkmenistan U-23, Timnas Indonesia U-23 Tetap Lolos ke Piala Asia U-23 2024?
Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: Instagram/@marselinoferdinan10)
A
A
A

JIKA kalah dari Timnas Turkmenistan U-23, Timnas Indonesia U-23 tetap lolos ke Piala Asia U-23 2024? Mengapa bisa begitu? Jawabannya akan dibahas Okezone di dalam artikel ini.

Seperti diketahui, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- akan menantang Turkmenistan U-23 di laga terakhir Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Laga penentuan juara grup ini bakal digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Selasa (12/9/2023) pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia U-23

Timnas Indonesia U-23 saat ini masih bertengger di puncak klasemen sementara Grup K dengan koleksi 3 poin, selisih gol +9. Hasil itu didapat skuad Garuda Muda usai menang telak 9-0 atas Taiwan U-23 di matchday pertama.

Timnas Indonesia U-23 unggul selisih gol atas Turkmenistan U-23 yang menempati posisi kedua dengan perolehan 3 poin, selisih gol +4. Hasil itu didapat Turkmenistan U-23 usai menang atas Taiwan U-23 dengan skor 4-0 di matchday pertama grip K.

Berhubung unggul selisih gol, Timnas Indonesia U-23 hanya perlu bermain imbang kontra Turkmenistan U-23 untuk mengunci juara grup K. Lantas, bagaimana jika kalah dari Timnas Turkmenistan U-23? Apakah Timnas Indonesia U-23 tetap lolos ke Piala Asia U-23 2024?

Jika kalah, Timnas Indonesia U-23 tetap masih bisa lolos ke Piala Asia U-23 2024 via jalur runner-up terbaik dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Sebagai informasi, hanya 11 tim juara grup (dari A sampai K) dan empat runner-up terbaik yang berhak lolos ke Piala Asia U-23 2024 untuk menemani tuan rumah Qatar.

Adapun, dalam penentuan empat runner-up terbaik, hasil kontra tim peringkat empat (khusus grup yang berisi 4 tim) tidak masuk hitungan. Untuk itu, syarat pertama agar Timnas Indonesia U-23 jadi runner-up terbaik, yakni sejumlah runner-up grup lain gagal meraih hasil positif di laga pamungkas kualifikasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/11/1660325/tradisi-pohon-natal-mohamed-salah-tuai-prokontra-hve.webp
Tradisi Pohon Natal Mohamed Salah Tuai Pro-Kontra
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/11/25/pelatih_manchester_united_ruben_amorim.jpg
Daftar Cedera Manchester United jelang Lawan Newcastle: 7 Pemain Masih Absen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement