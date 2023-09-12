Kalah dari Timnas Turkmenistan U-23, Timnas Indonesia U-23 Tetap Lolos ke Piala Asia U-23 2024?

JIKA kalah dari Timnas Turkmenistan U-23, Timnas Indonesia U-23 tetap lolos ke Piala Asia U-23 2024? Mengapa bisa begitu? Jawabannya akan dibahas Okezone di dalam artikel ini.

Seperti diketahui, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- akan menantang Turkmenistan U-23 di laga terakhir Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Laga penentuan juara grup ini bakal digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Selasa (12/9/2023) pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia U-23 saat ini masih bertengger di puncak klasemen sementara Grup K dengan koleksi 3 poin, selisih gol +9. Hasil itu didapat skuad Garuda Muda usai menang telak 9-0 atas Taiwan U-23 di matchday pertama.

Timnas Indonesia U-23 unggul selisih gol atas Turkmenistan U-23 yang menempati posisi kedua dengan perolehan 3 poin, selisih gol +4. Hasil itu didapat Turkmenistan U-23 usai menang atas Taiwan U-23 dengan skor 4-0 di matchday pertama grip K.

Berhubung unggul selisih gol, Timnas Indonesia U-23 hanya perlu bermain imbang kontra Turkmenistan U-23 untuk mengunci juara grup K. Lantas, bagaimana jika kalah dari Timnas Turkmenistan U-23? Apakah Timnas Indonesia U-23 tetap lolos ke Piala Asia U-23 2024?

Jika kalah, Timnas Indonesia U-23 tetap masih bisa lolos ke Piala Asia U-23 2024 via jalur runner-up terbaik dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Sebagai informasi, hanya 11 tim juara grup (dari A sampai K) dan empat runner-up terbaik yang berhak lolos ke Piala Asia U-23 2024 untuk menemani tuan rumah Qatar.

Adapun, dalam penentuan empat runner-up terbaik, hasil kontra tim peringkat empat (khusus grup yang berisi 4 tim) tidak masuk hitungan. Untuk itu, syarat pertama agar Timnas Indonesia U-23 jadi runner-up terbaik, yakni sejumlah runner-up grup lain gagal meraih hasil positif di laga pamungkas kualifikasi.