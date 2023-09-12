Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Demi Bawa Timnas Indonesia U-23 Berjaya, Shin Tae-yong Analisis Kiprah Turkmenistan U-23 di Turnamen Asia

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |07:30 WIB
Demi Bawa Timnas Indonesia U-23 Berjaya, Shin Tae-yong Analisis Kiprah Turkmenistan U-23 di Turnamen Asia
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia U-23. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SOLO – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, terus mempersiapkan dengan matang skuad asuhannya jelang melawan Timnas Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Bahkan, Shin Tae-yong terus mengalisis kekuatan Turkmenistan U-23 di turnamen Asia.

Pelatih asal Korea Selatan itu juga melakukan riset permainan Young Emerald Greens -julukan Turkmenistan U-23- di Piala Asia U-23 edisi sebelumnya. Shin Tae-yong pun memastikan dirinya sudah mengantongi cara mengatasi Shamammet Hydyrow dan kolega.

Shin Tae-yong

“Seperti biasa memang satu hari sebelum pertandingan, latihan sama semua, kami juga sudah analisis lawan seperti apa, jadi kami menganalisis cara menghancurkan lawan,” kata Shin Tae-yong kepada awak media di Stadion Sriwedari, Solo, Senin 11 September 2023.

Tak hanya kekuatan lawan, Shin Tae-yong juga melakukan riset terhadap kiprah Turkmenistan U-23 di Piala Asia U-23 edisi sebelumnya. Dari hasil risetnya itu, Shin Tae-yong mengatakan Turkmenistan U-23 bukan tim yang patut dianggap sebelah mata.

Halaman: 1 2
1 2
      
Advertisement