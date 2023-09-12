Demi Bawa Timnas Indonesia U-23 Berjaya, Shin Tae-yong Analisis Kiprah Turkmenistan U-23 di Turnamen Asia

SOLO – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, terus mempersiapkan dengan matang skuad asuhannya jelang melawan Timnas Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Bahkan, Shin Tae-yong terus mengalisis kekuatan Turkmenistan U-23 di turnamen Asia.

Pelatih asal Korea Selatan itu juga melakukan riset permainan Young Emerald Greens -julukan Turkmenistan U-23- di Piala Asia U-23 edisi sebelumnya. Shin Tae-yong pun memastikan dirinya sudah mengantongi cara mengatasi Shamammet Hydyrow dan kolega.

“Seperti biasa memang satu hari sebelum pertandingan, latihan sama semua, kami juga sudah analisis lawan seperti apa, jadi kami menganalisis cara menghancurkan lawan,” kata Shin Tae-yong kepada awak media di Stadion Sriwedari, Solo, Senin 11 September 2023.

Tak hanya kekuatan lawan, Shin Tae-yong juga melakukan riset terhadap kiprah Turkmenistan U-23 di Piala Asia U-23 edisi sebelumnya. Dari hasil risetnya itu, Shin Tae-yong mengatakan Turkmenistan U-23 bukan tim yang patut dianggap sebelah mata.