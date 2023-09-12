Link Live Streaming Vision+ Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Klik di Sini!

LINK live streaming Vision+ Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan diulas di sini. Laga seru dalam matchday ketiga alias terakhir Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 itu akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Selasa (12/9/2023) pukul 19.00 WIB.

Ya, perjalanan Timnas Indonesia U-23 berlanjut di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Pasukan Shin Tae-yong akan menghadapi laga penting melawan Turkmenistan U-23 yang menentukan juara Grup K.

Pasalnya saat ini, Timnas Indonesia U-23 dan Turkmenistan U-23 tengah bersaing ketat di klasemen sementara Grup K. Skuad Garuda Muda ada di puncak dengan 3 poin dan selisih gol +9. Sementara itu, Turkmenistan U-23, ada di urutan kedua dengan 3 poin dan selisih gol +4.

Dengan kondisi di atas, Timnas Indonesia U-23 sejatinya hanya perlu hasil imbang untuk bisa lolos ke putaran final Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dengan status juara Grup K. Tetapi, Shin Tae-yong memastikan timnya tetap membidik kemenangan dalam laga kontra Turkmenistan U-23.

“Tidak ada target lain selain kemenangan,” kata Shin Tae-yong kepada awak media di Solo, Senin 11 September 2023.

“Jadi, wajib menang besok dan lolos ke babak terakhir di AFC U-23 bulan April tahun depan,” lanjutnya.