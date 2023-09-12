Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Runner-up Terbaik Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 Jelang Matchday Ketiga: Turkmenistan U-23 di Puncak, Malaysia U-23 Ke-4!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |07:10 WIB

Timnas Malaysia U-23 kala berlaga. (Foto: Instagram/@fa_malaysia)
KLASEMEN runner-up terbaik Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 jelang matchday ketiga akan diulas dalam artikel ini. Lawan Timnas Indonesia U-23 di laga terakhir Grup K hari ini, yakni Turkmenistan U-23, tengah bertengger di puncak klasemen runner-up terbaik saat ini.

Ya, ajang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 terus berlanjut. Sejumlah tim terus berjuang memperebutkan tiket ke putaran final Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Timnas Turkmenistan U-23

Diketahui, hanya juara grup yang dipastikan lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Sementara itu, 4 tiket lainnya akan menjadi milik runner-up grup terbaik.

Tak ayal, ada klasemen khusus untuk menentukan tim yang nantinya menjadi runner-up grup terbaik Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Kini, dari 11 tim yang masuk klasemen runner-up terbaik Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Timnas Turkmenistan U-23 masih bertengger di puncak.

Timnas Turkmenistan U-23 sendiri sudah melakoni 1 laga di Grup K. Mereka pun menuai hasil manis dengan membantai Taiwan U-23 dengan skor 4-0.

Kini, Timnas Turkmenistan U-23 masih menyisakan 1 laga terakhir di Grup K. Mereka akan menantang Timnas Indonesia U-23 di Stadion Manahan, Solo, Selasa (12/9/2023) pukul 19.00 WIB. Hasil laga itu akan menentukan juara Grup K.

Pasalnya, Turkmenistan U-23 hanya kalah selisih gol dari Timnas Indonesia U-23 yang ada di puncak klasemen saat ini. Timnas Indonesia U-23 mencatatkan selisih gol +9, sementara Turkemenistan U-23 mencatatkan +4.

Kemudian, di klasemen runner-up terbaik Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, ada Iran U-23. Mereka juga mencatatkan 3 poin saat ini. Bahkan catatan selisih gol Iran U-23 dengan Turkmenistan U-23 pun sama, yakni +4.

Iran U-23 pun akan kembali berlaga hari ini di matchday ketiga Grup E. Mereka akan melawan sang pemuncak klasemen sementara, yakni Uzbekistan U-23.

Beralih ke urutan ketiga klasemen runner-up terbaik Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, ada Kuwait U-23. Mereka juga punya catatan poin dan juga selisih gol sama dengan Turkmenistan U-23 serta Iran U-23. Tak ayal, persaingan sengit akan tersaji dalam perebutan status 4 besar runner-up terbaik ini.

Halaman:
1 2
      
