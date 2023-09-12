Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 Hari Ini, Selasa 12 September 2023: Ada Timnas Indonesia U-23 vs Turkmenistan U-23 hingga Thailand U-23 vs Malaysia U-23!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |06:30 WIB
Jadwal Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 Hari Ini, Selasa 12 September 2023: Ada Timnas Indonesia U-23 vs Turkmenistan U-23 hingga Thailand U-23 vs Malaysia U-23!
Timans Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: Instagram/@rafaelstruick)
A
A
A

JADWAL Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 hari ini, Selasa 12 September 2023, akan diulas Okezone dalam artikel ini. Salah satunya, ada aksi Timnas Indonesia U-23 yang akan melawan Turkmenistan U-23. Kemudian, ada juga duel Thailand U-23 vs Malaysia U-23.

Ya, Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 terus berlanjut. Hari ini, ada 18 laga yang akan berlangsung mempertemukan tim-tim dari Grup A hingga K.

Timnas Indonesia U-23

Salah satu tim yang akan unjuk kekuatan hari ini di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 adalah skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23. Pratama Arhan cs akan melakoni laga kedua alias terakhir di Grup K.

Laga terakhir melawan Turkmenistan U-23 jadi penting bagi Timnas Indonesia U-23. Sebab, hasil laga itu akan menentukan juara Grup K yang otomatis lolos ke putaran final Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Pasalnya kini, Timnas Indonesia U-23 tengah menempati puncak klasemen sementara Grup K dengan raihan 3 poin dan catatan selisih gol +9. Sementara Turkmenistan U-23, mereka mengekor di urutan kedua dengan poin sama, hanya kalah selisih gol dengan catatan +4.

Tak ayal, duel Timnas Indonesia U-23 vs Turkmenistan U-23 akan sangat menarik disaksikan. Mampukah Rafael Struick cs menggila seperti kala melawan Taiwan U-23 saat menghadapi Turkmenistan U-23 nanti? Laga seru itu akan tersaji di Stadion Manahan, Solo, pada Selasa (12/9/2023) pukul 19.00 WIB.

Selain duel Timnas Indonesia U-23 vs Turkmenistan U-23, hari ini juga ada pertandingan di Grup H yang mempertemukan Timnas Thailand U-23 vs Malaysia U-23. Dalam laga tersebut, Malaysia dipastikan membidik kemenangan demi merebut posisi puncak klasemen dari Thailand U-23.

Diketahui, Thailand U-23 dan Malaysia U-23 sama-sama mengemas 6 poin dari 2 laga yang telah dijalani sejauh ini di Grup H. Tetapi, Harimau Malaya Muda -julukan Timnas Malaysia U-23- kalah selisih poin (+6) dari Thailand U-23 (+8).

Tetapi, bukan hal yang mudah bagi Malaysia U-23 nantinya untuk mengalahkan Thailand U-23. Sebab, Thailand U-23 punya skuad yang tangguh. Mereka juga akan tampil dengan motivasi lebih karena laga Grup H Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 digelar di Thailand.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3192048/nathan_tjoe_a_on-ocEx_large.jpg
Nathan Tjoe-A-On Kena Semprot Pengamat Sepakbola Belanda Usai Willem II Gagal Kalahkan Helmond Sport
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191802/pemain_timnas_mesir-YGc2_large.jpg
Kisah Mohamed Salah yang Kompak dengan Pemain Timnas Mesir Membaca Al Fatihah dan Al Ikhlas Sebelum Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191634/miliano_jonathans_disebut_siap_hengkang_dari_fc_utrecht-cmdU_large.jpg
Minim Menit Bermain, Pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans Siap Hengkang dari FC Utrecht!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191686/justin_hubner_resmi_lamar_jennifer_coppen-a7zh_large.jpg
Resmi! Bintang Timnas Indonesia Justin Hubner Lamar Jennifer Coppen
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/26/11/1660183/bikin-gemas-intip-gaya-seragam-piyama-ronaldo-dan-aksi-jenaka-haaland-di-hari-natal-jod.jpg
Bikin Gemas! Intip Gaya Seragam Piyama Ronaldo dan Aksi Jenaka Haaland di Hari Natal
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/21/emil_audero.jpg
Italia Gempar! Emil Audero Masuk 5 Kiper Terbaik Serie A, Statistiknya Kalahkan Mike Maignan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement