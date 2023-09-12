Jadwal Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 Hari Ini, Selasa 12 September 2023: Ada Timnas Indonesia U-23 vs Turkmenistan U-23 hingga Thailand U-23 vs Malaysia U-23!

JADWAL Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 hari ini, Selasa 12 September 2023, akan diulas Okezone dalam artikel ini. Salah satunya, ada aksi Timnas Indonesia U-23 yang akan melawan Turkmenistan U-23. Kemudian, ada juga duel Thailand U-23 vs Malaysia U-23.

Ya, Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 terus berlanjut. Hari ini, ada 18 laga yang akan berlangsung mempertemukan tim-tim dari Grup A hingga K.

Salah satu tim yang akan unjuk kekuatan hari ini di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 adalah skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23. Pratama Arhan cs akan melakoni laga kedua alias terakhir di Grup K.

Laga terakhir melawan Turkmenistan U-23 jadi penting bagi Timnas Indonesia U-23. Sebab, hasil laga itu akan menentukan juara Grup K yang otomatis lolos ke putaran final Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Pasalnya kini, Timnas Indonesia U-23 tengah menempati puncak klasemen sementara Grup K dengan raihan 3 poin dan catatan selisih gol +9. Sementara Turkmenistan U-23, mereka mengekor di urutan kedua dengan poin sama, hanya kalah selisih gol dengan catatan +4.

Tak ayal, duel Timnas Indonesia U-23 vs Turkmenistan U-23 akan sangat menarik disaksikan. Mampukah Rafael Struick cs menggila seperti kala melawan Taiwan U-23 saat menghadapi Turkmenistan U-23 nanti? Laga seru itu akan tersaji di Stadion Manahan, Solo, pada Selasa (12/9/2023) pukul 19.00 WIB.

Selain duel Timnas Indonesia U-23 vs Turkmenistan U-23, hari ini juga ada pertandingan di Grup H yang mempertemukan Timnas Thailand U-23 vs Malaysia U-23. Dalam laga tersebut, Malaysia dipastikan membidik kemenangan demi merebut posisi puncak klasemen dari Thailand U-23.

Diketahui, Thailand U-23 dan Malaysia U-23 sama-sama mengemas 6 poin dari 2 laga yang telah dijalani sejauh ini di Grup H. Tetapi, Harimau Malaya Muda -julukan Timnas Malaysia U-23- kalah selisih poin (+6) dari Thailand U-23 (+8).

Tetapi, bukan hal yang mudah bagi Malaysia U-23 nantinya untuk mengalahkan Thailand U-23. Sebab, Thailand U-23 punya skuad yang tangguh. Mereka juga akan tampil dengan motivasi lebih karena laga Grup H Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 digelar di Thailand.