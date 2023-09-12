10 Klub Sepakbola Liga 1 Indonesia yang Punya Jumlah Followers Instagram Terbanyak, Nomor 1 Hampir Tembus 7 Juta

Persib Bandung dan Persija Jakarta jadi dua klub dengan pengikut terbanyak di Liga 1 2023-2024 (Foto: Twitter/persib)

DERETAN klub sepakbola Liga 1 Indonesia yang punya jumlah followers instagram terbanyak menarik diulas. Ya, perkembangan teknologi membuat berbagai hal menjadi lebih mudah, termasuk untuk memberi dukungan untuk tim kesayangan.

Munculnya berbagai platform sosial media, membuat tim-tim Liga 1 membuat official account untuk klubnya. Dengan begitu, pendukung setia dari berbagai penjuru dapat memberikan dukungannya hanya dengan melalui sosial media.

Di Instagram contohnya. Setiap klub di Indonesia selalu membagikan berbagai potret kegiatan dari klub. Mulai dari sesi latihan, press conference, kabar transfer dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu, wajar jika para pendukung fanatik sebuah klub, akan setia mengikuti kegiatan dengan memantaunya melalui instagram.

Di antara klub-klub Liga 1 musim ini, semuanya telah memiliki followers di instagram yang sangat fantastis. Ada yang berada di kisaran ratusan ribu, bahkan ada yang mencapai jutaan.

Berdasarkan pantauan tim Okezone, Selasa (12/9/2023) berikut adalah daftar 10 klub sepakbola Liga 1 Indonesia yang punya jumlah followers instagram terbanyak.

10. Persis Solo





Di peringkat kesepuluh, ada klub kebanggan masyarakat Solo, Persis. Klub berjuluk Laskar Sambernyawa ini memiliki followers sebanyak 446 ribu followers.

9. Rans Nusantara FC





Di urutan berikutnya, ada klub baru milik Raffi Ahmad, Rand Nusantara FC. Klub yang musim ini bermarkas di Stadion Pakansari itu telah memiliki lebih dari 606 ribu followers.

8. PSS Sleman





Klub kebanggaan masyarakat Yogyakarta, PSS Sleman berada di urutan berikutnya. Saat ini, Laskar Elang Jawa telah memiliki lebih dari 730 ribu followers.

7. PSIS Semarang





PSIS Semarang berada di peringkat berikutnya sebagai klub dengan jumlah followers terbanyak di Indonesia. Laskar Mahesa Jenar memiliki lebih dari 870 ribu followers di instagram.