Paul Pogba Terancam Sanksi 4 Tahun jika Terbukti Positif Doping, Pensiun Dini?

PAUL Pogba terancam sanksi empat tahun jika terbukti positif doping. Sang gelandang bintang Juventus dilaporkan gagal lulus tes doping.

Pada 20 Agustus 2023 lalu ketika Juventus menghadapi Udinese, para pemain melakukan tes doping. Sebagaimana laporan dari Daily Mail, ditemukan kadar testoteron yang begitu tinggi terhadap Pogba.

Sang gelandang Timnas Prancis itu sendiri tidak bermain sama sekali dalam pertandingan tersebut. Namun, eks pemain Manchester United itu masih terpilih secara acak untuk mengikuti tes doping.

Sekadar informasi, testosteron merupakan salah satu hormon untuk meningkatkan kekuatan otot. Selain itu, ini juga mampu memulihkan kekuatan fisik yang lebih cepat.

Paul Pogba akan dibekukan untuk sementara namun belum menerima hukuman. Ada tes kedua yang bakal dilaksanakan untuk mengonfirmasinya, namun jika terbukti positif maka dia berpotensi disanksi empat tahun.