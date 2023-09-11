Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23, Shin Tae-yong: Besok Wajib Menang!

SOLO – Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Turkmenistan U-23 di laga terakhir Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong, menegaskan bahwa kemenangan adalah harga mati yang harus diraih Skuad Garuda Muda di laga tersebut.

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Turkmenistan U-23 di Stadion Manahan, Solo, Selasa (11/9/2023). Pertandingan yang sangat penting bagi Skuad Garuda karena menentukan nasib mereka agar bisa lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024.

Skuad Garuda Muda pun terus mematangkan persiapannya jelang laga tersebut. Ramadhan Sananta dan kolega menjalani sesi latihan yang berlangsung di Stadion Sriwedari, Solo, pada hari ini, Senin (11/9/2023).

Peluang Timnas Indonesia U-23 untuk lolos ke putaran final bisa dibilang cukup terbuka lebar. Sebab, mereka hanya butuh hasil imbang saja saat menghadapi Turkmenistan U-23. Dengan begitu, Skuad Garuda akan lolos dengan status juara Grup K.

Kendati hanya butuh hasil imbang, Shin Tae-yong menegaskan bahwa target Timnas Indonesia U-23 adalah meraih hasil kemenangan. Pelatih berusia 52 tahun itu menegaskan tidak ada target lain selain kemenangan.